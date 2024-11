Ouverture de la 2ème édition du Festival national de l'art du Melhoun

11/11/2024

Le coup d'envoi de la 2ème édition du Festival national de l'art du Melhoun a été donné, samedi à Rabat, en commémoration du 49e anniversaire de la glorieuse Marche Verte.



Le festival, organisé sur deux jours sous le thème "le Melhoun, un message de paix de Rabat au monde", s'inscrit dans le cadre des efforts visant à préserver et valoriser ce patrimoine culturel immatériel du Royaume.



Un public nombreux a assisté à cette manifestation, initiée par l'Association "Al-Ahila pour le chant et la renaissance du patrimoine", en coordination avec le Conseil de l'arrondissement de Yacoub Al-Mansour.



A cette occasion, le directeur du festival et président de l'Association «Al-Ahila», Mohamed Hamras, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que cette édition se caractérise par la participation de plusieurs enfants, une "expérience unique au niveau national", notant que l'objectif de ce festival est de garantir une transmission de cet art aux jeunes générations.



Le Melhoun a été inscrit, en décembre 2023, sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité, lors de la 18ème session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.



Art présent dans différentes régions du Royaume, il constitue un symbole fondamental du patrimoine culturel marocain.

Bouillon de culture

Festival de l'humour de Fès



La 11ème édition du Festival de l'humour de Fès aura lieu du 12 au 15 novembre sous le signe "Fès sourit".



La manifestation, organisée par l'Association des humoristes unis pour la culture et les arts avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et en partenariat avec la région de Fès-Meknès et le Théâtre Mohammed V, comprend la présentation de plusieurs spectacles humoristiques, dont "Man Zakin" de l'artiste Mohamed Bassou.

Le programme comprend aussi des représentations théâtrales de plusieurs jeunes artistes talentueux.



Le Festival de l’humour de Fès vise à développer la créativité des jeunes dans le domaine de l'humour et de l’animation, à valoriser les œuvres créatives et artistiques, à soutenir et renforcer la culture de l'initiative et de la citoyenneté et à inculquer les valeurs de tolérance et de fraternité.



Les organisateurs souhaitent que cet événement contribue à enrichir le patrimoine culturel et civilisationnel marocain et à consolider le dialogue et la communication.