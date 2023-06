Ouverture de la 2e édition du Festival de printemps de Moulay Abdallah Amghar

La 2e édition du Festival de printemps de Moulay Abdallah Amghar s'est ouverte, mercredi au Mehrek principal de la commune de Moulay Abdallah avec la participation de 31 Sorbas et 500 chevaux, représentant les différentes régions de la province.



Placée cette année sous le thème "La Tbourida, un art authentique immatériel", cette manifestation, initiée par l'Association Moulay Abdallah Amghar des œuvres sociales, en coordination avec la Fédération des Associations de Moulay Abdallah Amghar et l'Association "Al Asil pour l'art de Tbourida" se poursuit jusqu’au 18 juin courant.



Ce festival célèbre le cheval et l'art de Tbourida, deux symboles de l'identité et l'héritage culturel régional et national, a indiqué Moulay El Mehdi El Fathemy, président de la commune de Moulay Abdallah Amghar, dans une déclaration à la MAP. L’objectif, a t-il souligné, est de faire de ce festival un rendez-vous annuel important dans l'agenda culturel de la province.



Pour réussir ce challenge, les organisateurs n’ont pas lésiné sur les moyens. «Outre la bonne préparation du Mehrek, l’aménagement des parkings et des espaces dédiés aux tentes et aux chevaux, nous avons mis à la disposition des cavaliers plus de 250 kg de poudre à canon, mais aussi près de 100 quintaux d’orge et plus de 200 bottes de paille, pour assurer l’alimentation des chevaux tout au long du festival», a précisé pour sa part, Abdallah Hanni, président de l’Association Moulay Abdallah Amghar des œuvres sociales, dans une déclaration similaire.



Selon les organisateurs, le festival vise également à promouvoir la région et ses potentiels artistique, culturel, touristique et agricole, ajoutant que cette manifestation offre un espace de divertissement et stimule les activités économiques.

Bouillon de culture

"Souk l'Oustouwanat"



Après le succès des deux dernières éditions en 2021 et 2022, "Souk l'Oustouwanat" revient pour une troisième édition prévue le 24 juin au cinéma Renaissance à Rabat.

Organisé par la Fondation Hiba, "Souk l’Oustouwanat" ou le souk à disques en français, est le plus grand marché au Maroc dédié aux disques vinyles et aux biens culturels musicaux, indique la fondation dans un communiqué.



L'évènement a pour objectifs de créer une émulation et d’encourager la rencontre des collectionneurs de disques vinyles et audiophiles, explique la fondation, ajoutant que ce sera l'occasion pour différents amateurs du vintage d'exposer leurs biens musicaux, les vendre et discuter musique durant l’événement.

Un appel à participation a été lancé pour repérer les disquaires et collectionneurs, fait savoir la même source.



"Malgré l’essor du streaming en ligne, le disque vinyle reste très en vogue chez les passionnés de musique. Il est considéré comme une forme d’art en elle-même par les amateurs de musique et collectionneurs professionnels", souligne le communiqué, précisant que "le disque vinyle permet une qualité de son unique et une écoute particulière des sons musicaux".



"Qu'il s'agisse d'audiophiles à l’oreille fine, de jeunes curieux à la recherche d'une expérience authentique ou de fans d’objets musicaux physiques, les ventes du vinyle ont explosé, et ce grâce à leur qualité d’écoute, leur côté insolite et nostalgique, la découverte musicale ou encore la beauté des pochettes rétro qui deviennent de véritables objets de collection", conclut la même source.