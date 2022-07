Ouverture de l'appel à participation au programme d’écriture et de réalisation des courts-métrages documentaires “Sala Doc ”

29/07/2022

L'appel à participation à la 3è édition du programme de formation "Sala Doc", dédié à l’écriture et à la réalisation de courts-métrages documentaires sur la ville de Salé, est désormais ouvert, ont annoncé mercredi les organisateurs.



Les participants à ce programme, qui aura lieu du 10 septembre au 17 décembre 2022, seront formés à l’esthétique et aux techniques d’écriture du film documentaire de création, ont-ils précisé dans un communiqué, notant qu’ils seront accompagnés de formateurs locaux et internationaux durant le processus de création de leur première œuvre, dont le thème concerne la ville et ses habitants.



Le programme d’accompagnement est organisé en trois étapes, à savoir la formation d’écriture avec des professionnels du cinéma documentaire, le développement des projets en résidence d’écriture et la réalisation et post-production.



Les films proposés pourront traiter des histoires de familles, des événements du quotidien, des lieux, des personnages ou tout autre objet révélant un aspect de la ville de Salé, l’objectif étant d’aboutir à une représentation de l’environnement, de l’histoire et/ou de la vie quotidienne de ce milieu urbain, indique-t-on.



Selon la même source, les candidats intéressés, habitant à Salé, âgés entre 18 et 30 ans, doivent soumettre leur candidature via le lien "https://forms.gle/aibnjHmAMYVgEyGo6" dans un délai ne dépassant pas le 21 août, avec la possibilité de contacter les organisateurs pour toute information complémentaire via l’adresse électronique: "info.sala.doc@gmail.com".

Ce programme est soutenu par l'Institut français et le Fonds arabe pour les arts et la culture (AFAC).