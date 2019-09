Ouverture d'une nouvelle du Career Center de l'Université Abdelmalek Essaâdi

27/09/2019

L'Université Abdelmalek Essaâdi (UAE) a ouvert, mercredi au Centre de formation de l'Université à Martil, une antenne de son Career Center, et ce avec l'appui technique de l'Agence américaine pour le développement international (USAID).

Inaugurée en présence du directeur par intérim de l'USAID, Daniel Cabet, du président de l'UAE, Mohamed Errami, du directeur de l'Ecole normale supérieure, Abdelaziz Mimet, ainsi que des doyens d'écoles relevant de l'UAE à Martil, Tétouan et Al Hoceima, cette antenne vise à améliorer les connaissances et les compétences des étudiants de Tétouan et Martil, dont le nombre avoisine les 50.000, tout en renforçant leur employabilité.

Le projet du Career Center de Martil est prêt et sera livré aux partenaires marocains, avec lesquels l'USAID est fière d'avoir collaboré et atteint l'ensemble de ses objectifs, a indiqué M. Cabet dans une déclaration à la MAP.

Le Career Center de l'UAE est le fruit d'un partenariat réussi entre le gouvernement marocain, le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'USAID, a expliqué M. Cabet, notant que les bons résultats de ce centre ont encouragé l'agence à mettre en place des Career Centers dans d'autres universités marocaines.

Pour sa part, M. Errami a fait savoir que la réussite du projet a poussé les partenaires à ouvrir d'autres antennes au sein des villes dotées d'établissements universitaires, avec une antenne lancée à Larache et la programmation d'une antenne dans chacune des villes de Tétouan et d'Al Hoceima.

Cette nouvelle antenne de Martil jouera un rôle très important dans l'intégration et la préparation des jeunes pour accéder au marché du travail, tout en les dotant des compétences non techniques à travers des formations visant à renforcer leur employabilité, a-t-il poursuivi, précisant qu'une équipe de conseillers spécialement formés rejoindra cette antenne afin d'assurer un service de proximité de qualité.

Depuis son ouverture en juin 2016, le Career Center pilote de l'Université Abdelmalek Essaâdi a accueilli plus de 11.500 bénéficiaires et a organisé plus de 500 ateliers pour renforcer l’employabilité des étudiants, a noté M. Errami, prévoyant de doubler le nombre de bénéficiaires après l'ouverture de plus d'antennes au sein des autres villes de la région.