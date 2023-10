Ouverture d'une enquête pour déterminer l’origine et les pistes de trafic de 1,37 tonne de cocaïne

20/10/2023

Le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca a ouvert, jeudi, une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer l’origine et les pistes du trafic d’une quantité de cocaïne estimée à 1,37 tonne.



Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les services de la sûreté nationale avaient reçu une alerte de la part des propriétaires d’unités de distribution de poissons importés à Casablanca après avoir découvert des quantités d’une matière blanche suspectée d'être de la cocaïne, dissimulée dans une cargaison importée de poissons surgelés.



Les premières constatations et l’expertise effectuées ont démontré qu’il s’agit d’une grande quantité de poissons surgelés importée via l’Espagne à partir du pays d’origine en Amérique latine, ajoute la même source, précisant que cette cargaison contient des quantités de cette drogue dure.



Les opérations de recherche et d’investigation entamées concomitamment dans plusieurs locaux et entrepôts basés à Casablanca et régions ont permis de saisir 1,37 tonne de cocaïne, relève la DGSN.



L’enquête menée par les services de la police judiciaire de Casablanca en coordination avec les canaux de coopération sécuritaire internationale se poursuit actuellement en vue de déterminer l’origine de cette cargaison ainsi que les voies de son infiltration sur le territoire national.