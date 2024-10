Ouverture d'un atelier sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration

03/10/2024

Les travaux d'un atelier sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration (DDR) ont été ouverts, mardi au siège du Secrétariat général de la Ligue des Etats arabes au Caire, avec la participation de représentants de plusieurs pays arabes, dont le Maroc.



Cet atelier, organisé sur trois jours par le département du contrôle des armements et du désarmement au sein de la Ligue, en collaboration avec le Département des opérations de maintien de la paix des Nations unies et la Folke Bernadotte Academy, réunit des experts de près de 15 pays arabes.



L'atelier connaît également la participation de représentants des départements concernés du Secrétariat général, du centre de l’Union africaine pour la reconstruction et le développement post-conflit, ainsi que de plusieurs organismes concernés des Nations unies.



L'organisation de cet atelier s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Ligue des Etats arabes et les Nations unies sur les questions de paix et de sécurité, convaincues de l'importance de la coordination et de la synergie des efforts entre les organisations régionales et internationales sur les questions de désarmement, et dans le but de renforcer les capacités des pays arabes et des fonctionnaires de la Ligue. Il fait également suite à un atelier tenu au siège de la Ligue en décembre 2022.