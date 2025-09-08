Ouverture à Tétouan de la 5ème édition du Festival international d'art plastique

08/09/2025

La 5ème édition du Festival international d'art plastique s'est ouverte, vendredi soir à Tétouan, sous le thème "L'art est un plaisir pour tous".



Cette manifestation, organisée par l’Association marocaine pour le développement culturel et social, en partenariat avec la province et la commune de Tétouan, se veut un espace commun de création, une plateforme de soutien aux jeunes talents, et une célébration de l’humain à travers l’art.



Le festival vise également à rendre l'art plastique accessible à toutes les catégories sociales, au-delà de toute forme d'élitisme et des frontières fermées.



Selon les organisateurs, cet événement constitue l'occasion de renouveler l’esprit de solidarité artistique entre les différentes cultures et les artistes venus des quatre coins du monde, en plus d'être un espace d’expression pour les nouvelles générations de créateurs et de promotion de dialogue interculturel.



Le festival constitue également une invitation à l’échange et à l’ouverture, une célébration de la beauté, ainsi qu'un moment de contemplation artistique.



Dans une déclaration à la MAP, la directrice du festival, Nissrine Chaoudri, a indiqué que cette manifestation vise à réunir des artistes talentueux des quatre continents, dotés de talents artistiques singuliers, et à rapprocher l’art des différentes franges de la société.



Mme Chaoudri a fait savoir que la cérémonie d'ouverture de cette édition a été marquée par le vernissage d’une exposition collective sur la place Riyad Al Amel, en présence du gouverneur de la province de Tétouan, Abderrazak El Manssouri, et du président de la commune de Tétouan, Mustapha El Bakkouri, avec la participation d’environ 80 artistes venus du Maroc, des Etats-Unis, d’Espagne, du Sultanat d’Oman, d’Egypte et d’Irak.



Elle a souligné que ce rendez-vous s’est imposé comme un événement artistique et culturel incontournable, avec un programme riche et diversifié, notant que cette édition est marquée par un vibrant hommage rendu à plusieurs artistes participant à l'exposition, notamment Saad Ben Cheffaj, Mohamed El Amrani, Mohamed Chouikh Ben Seffaj et l’artiste espagnole Margui Lopez.



Pour sa part, l’artiste Mohamed Chouikh a exprimé sa grande joie pour cet hommage dans sa ville natale, estimant que ce festival ne cesse de gagner en notoriété et de renforcer sa position dans le paysage artistique de la ville de Tétouan, en raison de sa noble mission et de sa vision claire.



Le programme de cette édition comprend des ateliers artistiques dédiés aux enfants talentueux et ceux en situation de handicap, leur offrant un espace d’expression libre, ainsi que des conférences autour de l'art entre le passé et le présent, l'art-thérapie et ses effets psychologiques, ou encore la relation entre l'art plastique et le théâtre, avec la participation d’une pléiade d'universitaires et d’artistes.

Bouillon de culture

Art de la "Dakka"



La 11ème édition du carrefour national de l'art de la "Dakka" s'est tenue vendredi soir, à Taroudant, mettant en lumière la richesse de ce patrimoine culturel.

Initiée par l’Association de Dakka Rodania, cette manifestation culturelle vise à promouvoir cet héritage authentique et à assurer sa pérennité et sa transmission aux générations futures.

Cette édition a été marquée par la participation de plusieurs troupes locales et nationales de l'art de la "Dakka" ainsi que l'organisation de spectacles artistiques visant à consolider les valeurs de la créativité collective et à mettre l'accent sur la richesse et la diversité des rythmes musicaux marocains.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l’Association de Dakka Rodania, Lahcen Itkart, a relevé que l’objectif de ce festival est de mettre en valeur la Dakka Roudania en tant que forme d’art populaire ancestral, profondément enracinée dans la culture locale.

Cet évènement ayant rendu hommage à plusieurs figures de cet art ancestral, a transformé la ville de Taroudant en capitale des arts populaires et contribué à renforcer son rayonnement culturel.

Devenu un rendez-vous annuel attirant des passionnés des arts rythmiques, le carrefour national de l'art de la "Dakka" est organisé en partenariat et avec le soutien de la commune de Taroudant, et en coopération avec la Direction provinciale du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.