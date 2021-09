Ouverture à Rabat de l'exposition “Hablando en Plata ”

16/09/2021

L' exposition "Hablando en Plata", de l'artiste guatémaltèque Fernando Valdiviezo, s'est ouverte, mercredi à la Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH) de Rabat, en présence notamment de l'ambassadeur du Guatemala au Maroc, Erick Estuardo Escobedo Ayala et du doyen de la FLSH, Jamal Eddine El Hani, aux côtés d'un parterre de diplomates guatémaltèques et de membres du corps enseignant de la Faculté.



Cette exposition, qui donne à découvrir et à apprécier une série de 18 œuvres d'un artiste peintre et dessinateur tel que Fernando Valdiviezo, reflète une recherche intuitive vers le chemin de l’inconscient, en puisant dans les souvenirs et les images de son enfance et en combinant des objets hétérogènes, pour donner lieu à des créations émotives et poétiques, l'inscrivant ainsi dans le mouvement surréaliste.



"L'ouverture de cet événement artistique se veut une célébration culturelle et académique du bicentenaire de l’indépendance du Guatemala, dont l'acte a été signé le 15 septembre 1821 et qui coïncide au jour d'aujourd'hui avec les 200 ans de vie indépendante", a indiqué Escobedo Ayala dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée d’information en continu de la MAP.



Cette exposition, qui fait partie d'une importante collection de Fernando Valdiviezo, comprend dans sa majorité des pièces de monnaie et des billets, en vue de traduire artistiquement l'actuelle propension du matérialisme dans les sociétés modernes, a expliqué Escobedo Ayala, précisant que ces œuvres ont été, depuis 2010, exposées dans plusieurs pays du monde. S'agissant de l'esthétique des dessins qui composent la série "Hablando en Plata", le diplomate guatémaltèque a souligné, dans une allocution à cette occasion, que les œuvres artistiques de Valdiviezo expriment une singularité peu conventionnelle qui n’adhère pas aux classifications de l'histoire de l'art et à l’esthétique traditionnelle.



En effet, "Hablando en Plata" accueille l'espace sensible et vital de l'inconscient où convergent, bouleversés par une imagination libre de toutes contraintes logiques, des fragments d'une réalité concrète de la mémoire personnelle et collective et d'un désir, fondus dans des images symboliques ambiguës et complexes et qui dégagent un émoi persistant, a-t-il relevé.



Pour sa part, le doyen de la FLSH de Rabat a indiqué, dans sa déclaration à M24, que cette exposition se veut aussi une commémoration du 50ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République du Guatemala.



Dans le cadre de la diplomatie universitaire, la FLSH de Rabat a eu l'habitude de célébrer et de suivre de près les activités culturelles des pays, ce qui est le cas aujourd'hui avec le Guatemala, a expliqué M. El Hani, notant que l'établissement universitaire abrite un master spécialisé dans les études relatives à l'Amérique latine, en plus du programme Ibn Khaldoun. L'exposition "Hablando en Plata" de Fernando Valdiviezo se tient du 15 au 22 septembre à la FLSH de Rabat dans le strict respect des mesures sanitaires et se poursuivra du 23 septembre au 23 octobre à la Bibliothèque nationale de la capitale. Né le 19 octobre 1962 à Guatemala, Fernando Valdiviezo est licencié d'arts visuels de l'Université de San Carlos de Guatemala, spécialisé en peinture.