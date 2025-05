Ouverture à Meknès du 23ème FICAM sur cinéma d'animation et jeu vidéo

18/05/2025

La 23e édition du Festival international de cinéma d'animation de Meknès (FICAM) a démarré, vendredi soir, en explorant l'interaction entre cinéma d’animation et jeu vidéo.

Une palette de réalisateurs, d’artistes et de producteurs marocains et étrangers de renom prennent part à cette édition placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Intervenant à cette occasion, la directrice générale de l'Institut français du Maroc, Agnès Humruzian, a indiqué que l’Institut français est resté engagé, depuis 23 ans, dans le rendez-vous du cinéma d’animation, ajoutant que le FICAM demeure le rendez-vous incontournable de tous les passionnés de l’image animée et ceux qui croient à la culture comme outil d’innovation et de dialogue entre les peuples.



Mme Humruzian a mis l’accent sur la pertinence du thème choisi pour cette édition qui est le dialogue entre le cinéma d’animation et le jeu vidéo, deux univers parallèles et qui se rejoignent aujourd’hui pour repousser les frontières de la création, ajoutant que le Maroc et la France ont beaucoup à partager sur ces dynamiques en faisant référence notamment à la coopération franco-marocaine dans le domaine des jeux vidéo.

Elle a cité particulièrement le programme "Video Game Incubator", programme de formation aux nombreux métiers de l’industrie du jeu vidéo.



Lancé en mars dernier, ce programme vise à accompagner les entrepreneurs marocains du jeu vidéo dans la structuration, le développement et la pérennisation de leurs entreprises, tout en accélérant leur montée en compétence et en renforçant les synergies entre les acteurs marocains de cet écosystème à l’international.



De son côté, le vice-président de la Fondation Aicha, Messaoud M’Hammed, a indiqué que le festival réunit une fois encore cette année les professionnels et les passionnés autour d’un art en constante évolution, ajoutant qu’il est devenu, au fil des éditions, un espace de transmission et de partage autour du meilleur de l’animation.



Il a souligné que cette édition marque une étape importante tournée vers l’avenir à travers une thématique passionnante et actuelle, à savoir l’animation et le jeu vidéo, ajoutant que cette thématique parle à la jeunesse marocaine en ce sens qu’elle y voit une passion et un avenir professionnel prometteur.



L’ouverture a été marquée par la projection en avant-première du film franco-belgo-letton "Flow", couronné d’un César et d’un Oscar, avec un palmarès impressionnant au Festival d’Annecy et plus d’un million de spectateurs à l’international.



Le long-métrage raconte l’histoire d’un chat qui se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d’autres animaux. Mais s’entendre avec eux s’avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l'eau. Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s’adapter au nouveau monde qui s’impose à eux.



Un vibrant hommage a été, par ailleurs, rendu au réalisateur tunisien Zouheir Mahjoub et au pionnier du cinéma d'animation congolais, Jean Michel kibushi. Un hommage posthume a été également rendu à la réalisatrice égyptienne Zaineb Zamzam.



Le Grand Prix Aicha de l'animation 2025 a été décerné, à cette occasion, au projet de film "Maison sans toit". Avec un programme riche et varié, le festival, organisé par la Fondation Aïcha en partenariat avec l’Institut français de Meknès propose, outre les projections, un forum des métiers innovant, conçu pour favoriser les échanges enrichissants et le partage d’expertise.



Cette plateforme permettra aux participants de rencontrer des professionnels des secteurs de l’animation et des jeux vidéo, à travers des conférences dynamiques et des rencontres interactives qui stimuleront la créativité et les synergies.



Le forum des métiers est une opportunité de réunir réalisateurs de films d’animation, studios, écoles, développeurs de jeux vidéo et personnalités politiques pour échanger et ouvrir de nouvelles perspectives pour cette industrie.



Les discussions porteront sur les interactions entre le cinéma d’animation et le développement de jeux vidéo, ainsi que sur la responsabilité sociétale des entreprises dans ces domaines en pleine expansion.



Le festival propose comme à son habitude des masterclasses, des rencontres avec des professionnels internationaux, des projections et des ateliers destinés aux étudiants des grandes écoles et aux passionnés de l’animation.