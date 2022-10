Ouverture à Marrakech du Forum mondial de la sécurité sociale

25/10/2022

Les travaux du Forum Mondial de la Sécurité Sociale (FMSS) se sont ouverts, lundi à Marrakech, sous le thème "La sécurité sociale pour des sociétés résilientes et inclusives". Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le FMSS, organisé par la Caisse de Dépôt et de Gestion, à travers sa Branche Prévoyance, CDG Prévoyance en charge de la CNRA et du RCAR et en partenariat avec la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale, la Caisse Marocaine des Retraites et la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite, est considéré comme l'événement international le plus important dans le domaine de la sécurité sociale. Le Forum, qui se tient tous les trois ans, réunit, cette année et pour la première fois au Maroc, plus de 1.200 participants venus de 150 pays, avec pour objectif d'examiner les stratégies de réformes des systèmes de sécurité sociale et d’échanger sur les standards et solutions innovantes en la matière. Déclinés en 40 séances animées par 120 intervenants, le programme du Forum qui s’étend sur 5 jours s’articule autour de 5 axes majeurs : Priorités, tendances et défis mondiaux de la sécurité sociale; Une sécurité sociale centrée sur les personnes à l’ère de l’humain et du numérique; Développement et innovation en matière de sécurité sociale ; Vers une société sociale, inclusive, résiliente et pérenne pour tous; Réponses aux besoins mondiaux de sécurité sociale et de sociétés justes.