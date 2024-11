Ouverture à Istanbul de la 40e session du COMCEC-OCI avec la participation du Maroc

05/11/2024

La 40e session ministérielle du Comité permanent pour la coopération économique et commerciale de l’Organisation de la Coopération Islamique (COMCEC-OCI) a ouvert ses travaux lundi à Istanbul avec la participation du Maroc.



La délégation marocaine prenant part à cette 40e session du COMCEC est conduite par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. Elle comprend le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, le bras exécutif du Comité Al Qods, Mohamed Salem Cherkaoui, et l’ambassadeur du Maroc en Turquie, Mohamed Ali Lazrak.



La participation du Maroc à cette session du COMCEC, qui se veut un espace de dialogue et d’échange d’expériences, s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations économiques et commerciales entre le Royaume et les pays membres de l’OCI.



Ouverte par le président turc Recep Tayyip Erdogan et le secrétaire général de l’OCI, Houssine Ibrahim Taha, la 40e session du COMCEC fera un bilan d’étape du programme d’action 2016-2025 de l’OCI avant de se pencher sur des questions en relation avec l’impact de l’évolution de l’économie mondiale sur les pays membres, le commerce intra-OCI et le renforcement du rôle du secteur privé dans la coopération économique.



Le Comité examinera également le système de préférences commerciales, le programme des foires commerciales islamiques, ainsi que le renforcement de la coopération financière entre les pays membres de l’OCI. Il s’agit également de débattre de l’amélioration des systèmes de transport et de communication, du développement durable et compétitif du secteur du tourisme, de l’amélioration de la productivité du secteur agricole, de la sécurité alimentaire, de l’atténuation de l’impact de la pauvreté et de la coopération en matière de transformation numérique.



La 40e session du COMCEC-OCI, dont les travaux se poursuivront jusqu’à demain mardi, sera marquée par l’organisation de deux événements parallèles. Le premier est une exposition intitulée : "Al Qods du passé à l’avenir" et le second, une conférence sur "le rôle de premier plan des femmes dans l’économie verte : initiative zéro déchets".



Principale plateforme de coopération économique et commerciale multilatérale dans le monde islamique, le COMCEC a été créé lors de la 3e Conférence islamique au Sommet de la Mecque en 1981. Il est devenu opérationnel au 4e sommet de l’OCI tenu en 1984 à Casablanca.