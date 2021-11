Ouverture à Helsinki du forum “Think Africa ” organisé en partenariat avec le Maroc

28/11/2021

Le ministre des affaires étrangères finlandais, Pekka Haavisto, et l'ambassadeur du Maroc à Helsinki, Mohamed Achgalou, ont procédé samedi à l’ouverture de l’édition 2021 du forum «Think Africa» (Pensez l’Afrique). Organisée par l’association «Think Africa » en partenariat avec le ministère finlandais des affaires étrangères et la représentation diplomatique marocaine à Helsinki, cette 6ème édition qui se poursuivra jusqu’au 4 décembre, est placée sous le thème «connecter et reconnecter ».



Dans son allocution d’ouverture, le chef de la diplomatie finlandaise a relevé l’importance accordée à l’Afrique dans la politique étrangère de son pays qui a adopté l’année dernière une stratégie de coopération spécifique au Continent.



« L’Afrique devrait faire partie de notre agenda global, tout en regardant les tendances positives et les développements qui se produisent dans certains pays africains. Ces tendances son inconnues des Finlandais », a-t-il fait observer. Le ministre a souligné dans ce contexte le rôle de la diaspora, estimant que cet événement « est une bonne occasion pour changer et influencer les perspectives et l’opinion finlandaises ».



«C’est une plateforme qui aide les hommes d’affaires finlandais à comprendre les opportunités en Afrique et à mieux appréhender dans les réalités des pays africains » a-t-il ajouté. Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc auprès de la Finlande et de l’Estonie, Mohamed Achgalou, a mis en exergue « la place de l’Afrique, continent du futur à plusieurs égards de par ses richesses, son patrimoine matériel et immatériel et ses diverses potentialités culturelles et civilisationelles ». «L’Afrique est en effet l’avenir du monde. C’est pourquoi le continent est courtisé pour ses divers potentiels et ressources.



Cependant, les 54 pays africains veulent rester libres, souverains, forts, prospères et respectés. Toute coopération avec eux doit, ainsi et en premier lieu, prendre en considération ces aspirations légitimes", a-t-il insisté. «Grâce à la vision de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc s’est toujours engagé dans un pacte de solidarité naturelle avec les pays africains et n’hésite jamais à apporter son aide aux diasporas africaines à travers le monde », a souligné le diplomate marocain. "Le Maroc estime à sa juste valeur l’approche adoptée par la Finlande en tant que partenaire respectueux des spécificités et valeurs africaines» a indiqué l’ambassadeur.



Partenaire dans l’organisation de cet évènement, le Maroc participe, également, à l’exposition organisée en marge du forum. Think Africa est une ONG à but non lucratif composée d'une communauté diversifiée d'individus et d'entités qui dirigent sa mission. L'organisation s'efforce d'avoir un impact social et économique en responsabilisant la diaspora africaine vivant en Finlande et en instaurant une collaboration efficace entre ce pays nordique et les pays africains