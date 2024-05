Ouverture à Casablanca du 17ème Salon international "Morocco Stitch & Tex Expo"

08/05/2024

Le 17ème Salon international des machines de filature et de textile, de la fabrication de vêtements, des technologies d'impression, des innovations en fils et tissus et de leurs accessoires, "Morocco Stitch & Tex Expo", a été ouvert mardi à Casablanca.



Ce salon, qui se tient à l’Office des foires et des expositions de Casablanca (OFEC), vise à fournir le soutien technique nécessaire aux industries du textile et de l'habillement du Maroc.



Cette exposition représente également une opportunité pour les professionnels du secteur à travers le monde de se renseigner sur les dernières tendances industrielles, afin de se tenir au courant des développements de l'industrie et répondre plus efficacement aux besoins du marché, rapporte la MAP.



Organisé par Visions Fairs, Global Fairs and Events, Deals Fairs et Business plus Fairs, en partenariat avec l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH), le "Morocco Stitch & Tex Expo" est l’une des plus grandes vitrines au monde des dernières machines textiles, technologies de traitement des vêtements et équipements d’impression textile, présentant des innovations de pointe dans tous ces secteurs, à travers le Moyen-Orient et l’Afrique.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l’AMITH, Anass El Ansari, a soutenu que le textile est un secteur clé de l’industrie marocaine, relevant que ce secteur a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 66 milliards de dirhams dont 44 milliards à l’export.



"Le secteur textile affiche un taux positif d’employabilité", a-t-il ajouté, précisant qu'il compte 220.000 salariés déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), et qu'il ambitionne d’atteindre les 250.000 d’ici l’année prochaine.



Soulignant que le Salon a pour objectif de favoriser la pérennité du secteur du textile, ainsi que de développer l’industrie nationale en stimulant l’investissement, M. El Ansari a expliqué qu’il s’agit également de rapprocher les fabricants des machines des producteurs locaux, afin de moderniser les outils pour une meilleure compétitivité au niveau international.



Le Royaume du Maroc a été choisi pour organiser le Salon Morocco Stitch & Tex, qui s'inscrit dans la série d'expositions Stitch & Tex, au vu de l'importance du marché marocain en tant que centre commercial et industriel régional prometteur pour le secteur du textile et de l'habillement, considérant le Maroc comme l'un des plus grands exportateurs de textiles et d'habillement au monde.