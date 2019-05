Ouverture à Casablanca d’un nouveau hub pour les entrepreneurs

“Seedspace Casablanca” vise à attirer les divers acteurs clés de l’écosystème marocain

31/05/2019 Alain Bouithy

La ville de Casablanca accueille le premier hub pour les entrepreneurs du groupe suisse Seedstars qui s’est donné comme objectif d’impacter la vie des populations dans les pays émergents à travers l’entrepreneuriat et l’innovation technologique.

Attirer les divers acteurs clés de l’écosystème marocain, des entrepreneurs aux investisseurs, mentors et supporters. Tel est le but du nouvel espace, le 13ème du groupe, situé en plein cœur de la capitale économique, dénommé « Seedspace Casablanca ».

La nouvelle succursale fait partie intégrante du plus large réseau de campus pour entrepreneurs des marchés émergents. Il est le fruit d’un partenariat avec un acteur de coworking déjà présent sur le marché : Kowork.

« L'objectif de cette association est de supporter les entrepreneurs, les freelances, et les nomades digitaux en quête d’une communauté vibrante et dynamique, désirant créer un impact positif dans la société à travers l’utilisation de la technologie et de l’innovation », a indiqué dans un communiqué Aziz Oujdi, directeur général de Seedstars Morocco.

Pour sa part, le directeur général de Kowork, Reda Layt, a relevé que « grâce à ce partenariat et à l’expérience internationale de Seedstars dans la création de communautés entrepreneuriales dans les marchés émergents, nous enrichissons nos services à forte valeur ajoutée pour toutes les startups marocaines ».

Le choix de ce partenaire n’est pas fortuit. Puisque Seedspace Casablanca compte sur Kowork pour le lancement de la première édition du rendez-vous Investment Readiness Program.

Annoncé par Alisée de Tonnac, co-fondatrice et partenaire du groupe Seedstars, pendant le Seedstars Summit qui s’est déroulé le 5 avril dernier à Lausanne, «ce programme d’accompagnement repense le modèle des incubateurs et des accélérateurs classiques qui reste pour la plupart très localisé», explique-t-on.

Comme le souligne Aziz Oujdi, « il s’agit d’un mix unique et personnalisé de formations et d’accompagnement transmis en direct et en ligne, et qui se fait sur un temps beaucoup plus long que les formats existant offerts aux startups ».

Ce programme, tenu en même temps dans plus de 13 pays émergents sur 4 continents par des experts et mentors internationaux, « a pour principal objectif de permettre aux startups d’accélérer et de raccourcir leur cycle de levée de fonds en retravaillant plusieurs aspects de leur entreprise notamment la valorisation; point essentiel dans les négociations entre startups et investisseurs », a-t-il ajouté précisant que la prochaine promotion commencera le 14 juin.

A noter que l’équipe Seedspace Casablanca accueillera lors d’une journée portes-ouvertes, prévue le mardi 18 juin prochain, des entrepreneurs, investisseurs, et acteurs clés de l’écosystème digital marocain pour leur présenter le groupe Seedstars et l’espace de travail Kowork.

Notons également que le groupe Seedstars, dont les activités s’étendent sur plus de 80 écosystèmes émergents, grâce à l'organisation d'événements variés tels que Seedstars World Competition, des programmes d'accélération, des hubs physiques (Seedspace), des investissements et l’accompagnement d’entreprises, est déjà présent à Abidjan, Bogota, Cape Town, Dar es Salaam, Genève, Lagos, Lima, Medellin, Mexico City, Nur-Sultan, Yangon et au Caire.