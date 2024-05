Outsourcing : Un chiffre d'affaires de 17,9 MMDH au cours des deux dernières années

31/05/2024

Le chiffre d'affaires du secteur de l’outsourcing est passé de 14,7 à 17,9 milliards de dirhams au cours des deux dernières années, soit une augmentation de 20%, a affirmé, mercredi à Marrakech, la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour.



Au regard à leur rôle essentiel dans la consolidation de la dynamique digitale, les services d’outsourcing et d'exportation numérique font l'objet d'un accompagnement constant, a indiqué Mme Mezzour, qui s’exprimait à l'ouverture du Gitex Africa 2024, faisant savoir que le Royaume compte plusieurs sociétés nationales et internationales qui proposent des solutions technologiques et numériques modernes.



Le Maroc, en plus d'être la deuxième meilleure destination pour l’outsourcing en Afrique, a gagné 12 places au niveau international dans ce domaine, pour se positionner au 28e rang mondial, a-t-elle fait observer.