Outsourcing: Signature à Casablanca de quatre MoU relatifs à des projets d’investissement

21/04/2022

Quatre mémorandums d’entente (MoU) relatifs à des projets d’investissement dans le secteur de l’outsourcing ont été signés, mercredi à Casablanca, visant la création de quelque 5.050 nouveaux emplois directs et stables à l’horizon 2026 pour un investissement de plus de 65 millions de dirhams.



Signés lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Ghita Mezzour, ces MoU portent sur des projets d'investissement dans plusieurs sites d’outsourcing, notamment Tanger, Fès, Rabat, Casablanca et Agadir.