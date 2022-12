Ounahi dans le viseur du Barça

14/12/2022

L'international marocain Azzedine Ounahi, milieu de terrain d'Angers et l’une des sensations de la Coupe du monde Qatar-2022, est dans le viseur du FC Barcelone, rapporte, lundi, le journal sportif espagnol "Mundo Deportivo", proche de l’équipe catalane.



"FC Barcelone va tenter de jouer ses cartes pour recruter une alternative intéressante : Azzedine Ounahi, la révélation de l'équipe nationale marocaine à Doha", écrit le quotidien édité à Barcelone.



"Le milieu de terrain de 22 ans est l'une des bonnes surprises de cette Coupe du monde. Il est le joueur qui a le plus impressionné Luis Enrique en huitième de finale contre l’Espagne", ajoute la publication.



"Le joueur d'Angers est suivi de près par FC Barcelone. Son nom a surpris positivement et est déjà sur la table. De plus, la direction sportive du club catalan suit le joueur avec intérêt et envisage la possibilité de sonder son incorporation", note le journal, soulignant qu'à 22 ans, au Barça, le joueur correspond au profil avec beaucoup de projection.



Selon "Mundo Deportivo", il s’agit d’un joueur "élégant" qui peut évoluer en tant que milieu de terrain, comme il l'a fait à plusieurs reprises dans le championnat français.



"Le Barça continuera à suivre les progrès d’Ounahi pendant la Coupe du monde à Doha, où il a encore deux matchs à jouer. Il a déjà montré qu'il pouvait être performant au plus haut niveau face aux adversaires les plus exigeants : Croatie, Belgique, Espagne, Portugal... et mercredi, un autre test qui pourrait être définitif : la demi-finale contre les champions du monde, la France", conclut le quotidien.