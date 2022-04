Oumar Ngala Sylla : L’ objectif principal est d’ amener l’équipe du Maroc pour la première fois à la Coupe du monde 2024

Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc de beach-soccer, le Sénégalais Oumar Ngala Sylla, a affirmé dimanche qu'il veut amener l'équipe marocaine pour la première fois à la prochaine Coupe du monde 2024 La nouvelle de sa nomination a été annoncée samedi par la Fédération Royale marocaine de football FRMF sur son site internet. Oumar Ngala Sylla est nommé sélectionneur de l'équipe nationale de beach-soccer en remplacement de Mustapha El Haddaoui. Dans un entretien accordé à la MAP à Dakar, Oumar Ngala Sylla a décliné ses ambitions et la stratégie qu'il compte dérouler pendant ses deux années de contrat signé avec la FRMF. L’objectif principal est «d’amener l’équipe du Maroc pour la première fois à la Coupe du monde 2024», a déclaré le nouveau sélectionneur des Lions de l’Atlas. Pour réussir ce pari, l'ex-sélectionneur du Sénégal veut dans un premier temps mettre en place un championnat local de beach-soccer dans le Royaume. «Avant la prochaineCAN2022 au Mozambique, je me battrai pour créer un championnat de beach-soccer pour la première fois au Maroc», a-t-il confié. Une compétition qui selon le nouveau sélectionneur du Maroc va permettre la détection de nouveaux talents. Des joueurs qui vont intégrer l’équipe nationale, afin de défendre les couleurs du pays au niveau continental et éventuellement mondial, a-t-il poursuivi. A propos de sa décision de quitter la sélection sénégalaise qu’il a dirigée pendant sept ans, Oumar Ngala Sylla explique :«La décision n’était pas facile à prendre. Mais après avoir gagné trois CAN consécutives et jouer une demi-finale de Coupe du monde, j’ai besoin d’un nouveau challenge». L'ancien capitaine avait pris les rênes de la sélection des Lions du Sénégal en 2016. Il a finalement dit oui au Maroc, qui l'a courtisé depuis quelques temps. Sur le banc du Sénégal, Oumar Ngala Sylla a tout gagné sur le continent. Il a été trois fois champion d'Afrique en 2017, 2019 et 2021 à domicile. Il a qualifié le Sénégal pour les quarts de finale de la Coupe du monde à deux reprises. Au Mondial 2021 en Russie, le Sénégal a réussi l'exploit d'atteindre les demi-finales, une première pour une équipe africaine. En tant que joueur, Oumar Ngala Sylla a été trois fois champion d'Afrique en 2008, 2011 et 2013. Les Lions de l’Atlas courent derrière leur premier titre continental. Le meilleur classement du Maroc est une troisième place en 2013 et 2021. Oumar Ngala Sylla va également tenter d'amener pour la première fois le Maroc à une Coupe du monde de beach-soccer.