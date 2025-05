Oujda vibre au rythme du 32ème Festival de la musique gharnatie

La 32ème édition du Festival de la musique gharnatie d’Oujda s’est ouverte, dimanche soir au Théâtre Mohammed VI, sous le thème "La musique gharnatie, de la conservation à la valorisation".



Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation culturelle de trois jours, organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication- Département de la culture - vise à contribuer à la préservation de la musique gharnatie et à sa transmission aux générations montantes.



Elle a également pour objectifs de conforter la place de ce patrimoine artistique comme un important affluent culturel, qui contribue au développement et à la créativité, ainsi que de soutenir son rayonnement aux niveaux national et international, à travers des performances artistiques et des rencontres intellectuelles qui valorisent ce patrimoine culturel authentique.



Le festival, initié en partenariat avec la wilaya de l'Oriental, le conseil régional et la commune d'Oujda, ambitionne aussi d’offrir un espace de dialogue entre les praticiens et les parties intéressées par ce genre musical, et à encourager la formation des jeunes et leur participation à la dynamique de préservation du patrimoine, à travers des mécanismes innovants alliant tradition et modernité.



Lors de la cérémonie d'ouverture, les mélomanes ont été gratifiés d’un spectacle de haute volée célébrant la richesse de la musique gharnatie, animé par la troupe Nassaim gharnata (Ribat Al Fath) et l'Association de la troupe andalouse pour la musique, le théâtre et la littérature d'Oujda.



La cérémonie a également été marquée par le vibrant hommage rendu aux artistes Nadia Mechrafi et Jilali Salhi, en reconnaissance de leurs contributions remarquables à la préservation de ce patrimoine et à sa transmission aux générations montantes.



Le directeur régional de la culture par intérim dans la région de l'Oriental, Yassine Abdellaoui, a souligné, dans une déclaration à la MAP, que le thème retenu pour cette édition s'inscrit dans le droit fil de la stratégie du ministère visant à préserver le patrimoine culturel immatériel, à renforcer son rôle dans le développement durable et à consolider la prise de conscience quant à l'importance de cet héritage culturel, en plus de motiver les artistes, les groupes musicaux et les chercheurs à créer et à innover dans le domaine de la musique gharnatie.



Il a ajouté que le festival tend à offrir un espace de rencontre et de partage d'expériences, à encourager l'implication des jeunes dans la promotion de ce patrimoine et à stimuler la recherche académique et les initiatives artistiques, visant à enraciner et à moderniser la musique gharnatie, notant que cette édition est marquée par un programme riche et diversifié qui confère au festival une dimension à la fois éducative, culturelle et promotionnelle.



De son côté, Nasreddine Chihab, chef de la troupe Nassaim gharnata, a mis l’accent sur l’importance de préserver cet art en engageant les jeunes à travers de nouvelles approches basées sur la participation collective et l’apprentissage interactif, soulignant qu'il encourage les membres de son groupe à combiner chant et musique afin de créer une ambiance collective et renforcer les liens artistique et émotionnel avec ce genre musical.



Le programme de cette édition du festival comprend des soirées artistiques avec la participation de troupes de la musique gharnatie de diverses villes du Royaume et des expositions parallèles en lien avec ce genre musical (habits, instruments et ouvrages), en plus de concours, ateliers et dédicaces.



Cette édition connaît aussi la participation de chercheurs, d’universitaires et d’acteurs associatifs pour mettre en évidence les moyens de promouvoir la musique gharnatie et de renforcer sa présence dans le paysage culturel national.