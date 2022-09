Oujda à l’heure du 10ème Festival international du cinéma et immigration

01/09/2022

Le théâtre Mohammed VI d’Oujda accueillera, du 14 au 17 septembre courant, la 10ème édition du Festival international du cinéma et immigration, sous le thème "Le cinéma, vecteur de médiation sociale".

Cet événement, organisé par l’Association solidarité pour le développement et l’immigration, en partenariat avec notamment la direction régionale de la culture et le Centre cinématographique marocain, connaîtra la participation de 11 films représentant plusieurs pays, indique un communiqué des organisateurs.

Quatre de ces films participeront à la compétition officielle des longs métrages pour décrocher le Grand Prix du festival et les prix du jury, du scénario et des meilleurs rôles masculin et féminin.

De son côté, la compétition officielle du court métrage réunira six films qui seront en lice pour les prix de la réalisation, du scénario et du jury.

Un autre film, œuvre de la réalisatrice franco-marocaine Simone Bitton, sera projeté hors compétition.

Le jury de cette édition sera présidé par les réalisateurs marocains Mohamed Ahed Bensouda et Mohcine Basri, établis respectivement en France et en Suisse, ainsi que par la productrice belge Sabrina Pfaff.

Par ailleurs, le festival rendra hommage à plusieurs cinéastes et acteurs de ce domaine parmi les Marocains du monde.

Un colloque animé par des chercheurs et spécialistes, une master class sur l’expérience cinématographique des Marocains du monde et des ateliers au profit des jeunes de la région de l’Oriental sont également au programme de cette édition.



Bouillon de culture

Hommage



Un hommage posthume sera rendu à feu Noureddine Saïl lors de la cérémonie d'ouverture de la 22ème édition du Festival national du film (FNF), qui aura lieu à Tanger du 16 au 24 septembre, et qui sera dédiée à sa mémoire, indique le Centre cinématographique marocain (CCM).



Enseignant, inspecteur général de philosophie, membre de la commission permanente de l’éducation-formation pour tous et de l’accessibilité, producteur et critique de cinéma, Noureddine Saïl est l’auteur de plusieurs films dont le long-métrage réalisé par Mohamed Abderrahman Tazi "Le Grand Voyage" (1981), qui sera projeté comme film d’ouverture du festival, le 16 septembre au Centre culturel Ahmed Boukmakh (Tanger), précise le CCM dans un communiqué.



Directeur des programmes à la chaîne de la télévision marocaine (1984-1986), ce pionnier du 7ème art marocain a assuré la même mission à Canal+ Horizons (1990-2000), avant d’être nommé directeur général de 2M (2000-2003), puis Directeur du CCM (2003-2014), où il investit ses compétences au service de l’industrie cinématographique nationale, note la même source.



A la tête du CCM, feu Saïl a accentué ses efforts pour réformer le fonds d’aide à la production permettant au cinéma national de passer à une moyenne de production annuelle d’environ vingt films, encourager la coopération Sud-Sud, notamment avec les pays africains, faire connaître le cinéma national à l’échelle internationale, et promouvoir la destination Maroc pour accueillir les tournages étrangers dans notre pays.



Exposition



La septième édition de l’exposition culturelle « Colourful World » de Beijing a démarré, jeudi dans la capitale chinoise, avec la participation d’une trentaine de pays, dont le Maroc.

Un pavillon marocain a été aménagé à cette occasion dans l’enceinte du vaste centre d’expositions du Shougang Park de la capitale, présentant le patrimoine culturel, civilisationnel et touristique du Maroc.



Des objets de l’artisanat marocain, des brochures touristiques et d’autres documentations sont présentés aux visiteurs qui viennent s’enquérir sur place des principales destinations touristiques du Royaume.



L’exposition vise, selon ses organisateurs, à promouvoir le dialogue civilisationnel et les échanges culturels entre la ville de Beijing et le reste du monde. Elle vise aussi à renforcer les relations amicales entre la Chine et les pays du monde, en particulier les pays concernés par l’initiative « La Ceinture et la Route ».