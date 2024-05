Oujda: L'IPC en légère hausse en mars

14/05/2024

L'indice des prix à la consommation (IPC) a connu, au cours du mois de mars 2024, une hausse de 0,8% par rapport au mois précédent.



Cette variation est le résultat de la hausse de 1,9% de l’indice des prix des produits alimentaires et de la stagnation de l’indice des prix des produits non alimentaires.



Les hausses des prix des produits alimentaires observées entre février et mars 2024 concernent principalement les "Poissons et fruits de mer" avec 10,2%, les "Légumes" avec 3,1%, les "Fruits" avec 2,7% et les "Viandes" avec 1,9%.

Pour les produits non alimentaires, les prix des "Carburants" ont baissé de 0,4%.



Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0,3% au cours du mois de mars 2024 conséquence de la hausse de l’indice des prix des produits alimentaires de 0,2% et de l’indice des prix des produits non alimentaires de 0,3%.



La hausse des prix des produits alimentaires est due principalement à la hausse des prix des "Produits alimentaires et boissons non alcoolisées" de 0,1% et de 2,2% pour les "Boissons alcoolisées et tabac".



Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 2,2% pour la "Santé" à une hausse de 5,9% pour les "Articles d'habillement et chaussures".



Quant à l’IPC des trois premiers mois de l’année 2024, il a connu une hausse de 0,4% par rapport à la même période de l’année précédente due à la hausse de l’indice des prix des produits alimentaires de 0,6% et de l’indice des prix des produits non alimentaires de 0,2%.