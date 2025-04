Ouezzane à l’heure de la 1ère édition du Festival international du film de printemps

02/04/2025

La ville de Ouezzane accueillera, du 9 au 12 avril, la première édition du Festival international du film de printemps, placée sous le thème "Un grand écran pour une petite ville : Le cinéma et le dialogue des cultures".



Selon un communiqué de la direction du festival, cet événement culturel s'inscrit dans une démarche de soutien au cinéma national et de dynamisation de la scène artistique, tant au niveau local qu'international.



L'ambition du festival est de faire de Ouezzane une véritable plateforme d'échange culturel et un espace dédié aux cinéastes et au public, leur permettant de découvrir des oeuvres cinématographiques variées venues des quatre coins du monde.



Le cinéma finlandais sera l'invité d'honneur de cette première édition, avec une sélection de films projetés dans la section "Panorama". Ce choix vise à mettre en lumière l'expérience cinématographique finlandaise et à renforcer les passerelles du dialogue culturel à travers le septième art.



Cette édition rendra également hommage à des figures emblématiques du cinéma marocain, ainsi qu'à des personnalités originaires de Ouezzane ayant contribué à la promotion de la culture et de l'art, tant au sein de la ville qu'au-delà. Cette initiative s'inscrit dans une volonté d'ancrer une culture de reconnaissance et de valorisation des talents.



Le festival proposera également une série de conférences et d'ateliers de formation, conçus pour enrichir le débat autour du cinéma et développer les compétences des jeunes passionnés du septième art. Ces activités seront animées par des réalisateurs, critiques et universitaires marocains et internationaux.



La direction du festival a reçu 92 films en provenance de divers pays, dont 10 ont été retenus pour concourir dans la compétition officielle, où ils s'affronteront pour remporter le Grand Prix du festival.



Le jury de cette compétition officielle réunit des figures de renom issues des domaines de la réalisation, de l'écriture, du jeu d'acteur et de la création culturelle. Il sera présidé par le réalisateur et écrivain Mohamed Chrif Tribak, aux côtés de la réalisatrice Fatima Aklaz, du réalisateur et écrivain Rachid Zaki, de l'écrivaine, poétesse et directrice du Centre culturel Ahmed Boukmakh de Tanger, Ikram Abdi, ainsi que de l'acteur Farid Regragui.



Cette composition reflète la diversité et la richesse des expertises, garantissant ainsi une analyse artistique rigoureuse et impartiale des œuvres en compétition.



Le Festival international du film de printemps de Ouezzane aspire à s'imposer comme un rendez-vous annuel incontournable du paysage cinématographique et culturel marocain. Il vise également à contribuer à la construction d'une mémoire cinématographique locale, en résonance avec les enjeux humains, sociaux et esthétiques du septième art.



Au programme également de cette cérémonie figure un hommage à Izza Genini, pionnière du format documentaire au Maroc, qui a contribué à immortaliser l'héritage, les peuples, les régions et les histoires qui forment la richesse de la culture marocaine, ainsi que la projection de son dernier film, "Meqbouline", Les Hôtes de Timliline, en avant-première.



La remise des prix se clôturera avec la projection du film "Mon père n'est pas mort" de Adil El Fadili, pour sa première après le Grand prix, remporté lors de la 23ème édition du Festival national du film de Tanger.