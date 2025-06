Ouezzane: Lancement du 2è Congrès scientifique international du tourisme

01/06/2025

La deuxième édition du Congrès scientifique international du tourisme (CSIT) de Ouezzane a été lancée, vendredi, avec la participation d'experts et de chercheurs du secteur.



Organisé par l’Association "La Perle verte", sous le thème "Patrimoine, culture et développement durable: Vers une coopération touristique innovante des pays riverains de la Méditerranée", cet événement vise à favoriser les échanges et la réflexion sur les enjeux cruciaux du tourisme durable et de la préservation du patrimoine culturel.



Selon le directeur du CSIT, Salim Kaidi, cet événement international permettra de mettre en avant le potentiel de la province d'Ouezzane, en tant que destination touristique émergente parmi les destinations connues de la Méditerranée.



Le congrès connaît la participation de nombreux intervenants de pays méditerranéens et arabes dans le cadre d'un programme scientifique riche en séminaires et en débats, a indiqué M. Kaidi dans une déclaration à la MAP.



Il a, en outre, fait savoir que l’événement, dont la France est l'invitée d'honneur, a été marqué par la signature d'un accord avec l'Association des médias du tourisme saoudienne et l'Association des médias du tourisme des Émirats arabes unis, en vue de soutenir l’Association "La Perle verte" dans ses efforts de mise en valeur du potentiel touristique de Ouezzane.



Pour sa part, Abdulrahman Al Daghim, président de l'Association des médias du tourisme saoudienne, a mis en avant l’histoire et le rayonnement culturel de la ville de Ouezzane, notant que le congrès connaît la participation d'experts de plusieurs pays pour échanger les expériences afin de développer le secteur du tourisme et consacrer les principes du tourisme durable.



Quant à Patrick Viceriat, président de l'Association Francophone des Experts du Tourisme, il a relevé que le Maroc dispose de nombreuses potentialités pour développer le secteur touristique, qui connaît déjà une croissance soutenue, notamment en milieu rural, où des produits touristiques axés sur la nature peuvent être développés.



Le congrès, qui se poursuit jusqu’au 1er juin, propose plusieurs activités, notamment des conférences thématiques animées par des experts internationaux, des ateliers scientifiques et panels abordant des sujets, tels que le tourisme méditerranéen, la valorisation du patrimoine culturel, l’imaginaire touristique et le tourisme d'olive.



Au programme figurent deux conférences sous les thèmes "Patrimoine, culture et développement durable: Vers une coopération touristique innovante entre les pays riverains de la Méditerranée" et "L'offre touristique méditerranéenne et l'impact de la Coupe du Monde 2030: Opportunités et défis".



Cet événement sera ponctué également par la signature de plusieurs accords bilatéraux et l'établissement de partenariats stratégiques.