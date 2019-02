Ouarzazate se promeut auprès des agents de voyages américains

20/02/2019 M.E

La province de Ouarzazate est déterminée à se positionner sur les marchés à forte valeur ajoutée. Pour preuve, cette opération de séduction à l’endroit des agences de voyages américaines a eu lieu cette fin de week-end, dans le Hollywood marocain.

Poursuivant ainsi ses efforts de promotion et de mise en valeur, le Conseil provincial du tourisme de Ouarzazate (CPT) en collaboration avec l’Office national marocain du tourisme et le conseil communal ont organisé un éductour et un workshop en faveur de 24 agents de voyages américains pour explorer cette destination qui exerce de plus en plus de charme sur les tendances touristiques internationales.

Cette importante opération de promotion, rendue possible grâce à Royal Air Maroc, le groupement professionnel Computerized Corporate Rate Association (CCRA) et l'agence Wanderlust membre du CCRA, a tenté surtout de mettre l’accent sur l’importance du potentiel touristique de Ouarzazate à travers les visites de plusieurs sites touristiques, dont les sites de tournage de films internationaux (Studios Atlas et Studios Cla).

Le groupe d’agents de voyages a eu aussi le temps de prendre part à un workshop (B2B) en présence de plusieurs établissements d’hébergement classés de la province de Ouarzazate, dont l’objectif est de renforcer le positionnement de la destination sur le segment luxe, à forte valeur ajoutée. Il s’agit de développer la programmation de la destination par les agences de voyages conviées dans le cadre de cette opération.

De par son volume, le marché américain reste prometteur pour le Maroc, d’autant plus que le taux de départs d’Américains en vacances à l’étranger est estimé à 20% de la population, pour une dépense de 135,2 milliards de dollars en 2017 et un délai de séjour de plus de 9 jours.

Notons que Ouarzazate est une destination de plus en plus visitée par des touristes américains, puisque le nombre d’arrivées est passé de 6.593 en 2010 à 12.826 en 2017 et 18.817 en 2018 (fin novembre), enregistrant ainsi une progression de + 47% en 2018 par rapport à 2017 et de +185% en 2018 par rapport à 2010, indique un communiqué du CPT Ouarzazate.

Le volume de nuitées est quant à lui passé de 10.512 en 2010 à 18.770 en 2017 puis à 28.196 à fin novembre 2018. La progression ainsi enregistrée est de l’ordre de + 50 % en 2018 par rapport à 2017 et de + 168% en 2018 par rapport à 2010.

A noter enfin que le nombre d’arrivées des Américains au Maroc n’a cessé de progresser au cours des dernières années, car le nombre global d’arrivées est passé de 175.091 en 2010 à 297.401 en 2017 puis à 345.530 à fin novembre 2018, enregistrant ainsi une progression de + 16% entre 2017 et 2018 et une évolution de + 97 % entre 2010 et 2018.