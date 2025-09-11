Otis annonce sa participation au Sommet nord-africain des infrastructures intelligentes 2025

11/09/2025

Otis, leader mondial dans la conception, la fabrication, l'installation et la maintenance d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques, a annoncé sa participation au Sommet nord-africain des infrastructures intelligentes qui se tient les 10 et 11 septembre 2025 à Rabat.



"Cet événement de deux jours met en lumière les avancées significatives du Royaume dans les domaines de l'immobilier, des infrastructures sportives, aéroportuaires, de transport et de l'accueil – des secteurs dans lesquels Otis déploie une expertise éprouvée ainsi que des solutions technologiques de pointe, qu'elle aura l'honneur de présenter aux participants", indique un communiqué de l'entreprise.

Ainsi, le système d'ascenseur Gen2®, la technologie Otis ReGen™ et le système de gestion intelligente Otis Compass® 360 seront exposés lors de ce sommet, rapporte la MAP.



Le système d’ascenseur Gen2®, qui est le plus vendu au monde avec plus d'un million d’unités commercialisées, est apprécié pour son efficacité énergétique, sa fiabilité et le confort exceptionnel de ses déplacements fluide et silencieux : des avantages rendus possibles grâce à sa technologie à courroie plate et à son design compact.



Concernant la technologie Otis ReGen™, elle permet à ses utilisateurs de réduire leur consommation énergétique jusqu'à 50% par rapport aux anciens systèmes à engrenage non régénératifs, et jusqu'à 75% comparativement aux systèmes hydrauliques.



Le système de gestion intelligente Otis Compass® 360 optimise les flux en orientant les ascenseurs avec précision et en évitant les arrêts inutiles. Grâce à sa technologie brevetée Smart Grouping, il redéfinit l’expérience utilisateur en regroupant intelligemment passagers et destinations, garantissant ainsi un service rapide, fluide et structuré.



"Nous sommes fiers – et pleinement disposés – à accompagner nos partenaires et clients au Maroc dans la concrétisation de leurs ambitions, alors qu’ils mettent en œuvre de vastes programmes d’urbanisation dans le cadre de la Vision numérique 2030 du Royaume", a déclaré Abdelhak Hakkı, directeur général d’Otis Maroc, cité dans le communiqué.



Et d'ajouter : "A l’approche de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en décembre, notre engagement à offrir aux populations la liberté de se connecter et de s’épanouir dans un monde plus haut, plus rapide et plus intelligent s’inscrit pleinement dans la dynamique de transformation et de progrès engagée".



Otis offre aux individus la liberté de se connecter et de prospérer dans un monde en constante évolution, toujours plus vertical, rapide et intelligent. Leader mondial incontesté dans la fabrication, l’installation et la maintenance d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques, Otis transporte chaque jour 2,4 milliards de personnes et assure l’entretien d’environ 2,4 millions d’équipements dans le monde – constituant ainsi le plus vaste portefeuille de services de l’industrie.



Présente dans les bâtiments les plus emblématiques de la planète, l'entreprise intervient également dans les infrastructures résidentielles, commerciales et de transport, partout où les mobilités humaines s’expriment.