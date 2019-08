Osian Roberts, nouveau DTN du football marocain

Blanc et Hallilodzic, les plus proches du Onze national

02/08/2019 Mohamed Bouarab

En attendant l’officialisation de l’information, la Direction technique nationale a désormais un nouveau patron. Il s’agit, en effet, du Gallois Osian Roberts qui devrait succéder à Nasser Larguet remercié il y a un peu moins de trois mois.

Le choix de la commission chargée de trouver un sélectionneur et un DTN a porté sur un cadre technique gallois, une première sachant que de par le passé, ce poste a été souvent confié à des techniciens marocains ou français.

Du pain sur la planche attend Osian Roberts considéré comme l’artisan du sursaut du football gallois au cours des dernières années, avec une sélection des Dragons, conduite par la star madrilène Gareth Bale, qui a pu atteindre les demi-finales de l’Euro 2016 disputé en France et remporté par le Portugal.

Pour ce qui est du sélectionneur, l’heure est encore à l’expectative. Il se laisse entendre que le nom du nouvel entraîneur du Onze national, devant suppléer le désormais coach de l’Arabie Saoudite, Hervé Renard, serait connu la semaine prochaine. La commission fédérale, composée des deux ex-internationaux Aziz Bouderbala et Noureddine Naybet, a passé en revue de nombreux CV de candidats et d’après les bruits de couloir, les plus proches à décrocher le poste sont le Français Laurent Blanc et le Franco-Bosniaque Vahid Hallilodzic qui vient de résilier son contrat avec le FC Nantes.

Il urge donc de combler ce vide et de trouver un nouveau sélectionneur pour le Onze national qui retrouvera la compétition officielle dès le mois de novembre prochain avec l’entame des éliminatoires de la 33ème CAN dont les phases finales auront lieu l’été 2021 au Cameroun.

A rappeler que la sélection marocaine, éliminée au tour des huitièmes de finale de la CAN égyptienne, a été retenue tête de série lors des prochaines qualifications de l’édition camerounaise, en étant aux côtés de la Mauritanie, du Centrafrique et du Burundi.

Quant aux éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le Onze national a été exempt du tour préliminaire prévu en novembre et ne devra faire son entrée en matière qu’au mois de mars prochain.



Divers

Futsal



L'équipe nationale de futsal s'est imposée face à la sélection saoudienne (5-1) lors d’un match amical disputé mardi à Khobar, en Arabie Saoudite.

Les cinq réalisations des Nationaux ont été inscrites par Youssef Mazrai, Bilal Bekkali et Soufiane El Mesrar.

Ce match amical s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'équipe nationale de futsal pour la Coupe d'Afrique des nations, qui sera organisée par le Maroc en 2020. Dimanche, les deux sélections se sont affrontées lors d'une autre rencontre amicale, qui s'est soldée par un match nul (2-2).



Cyclisme



La Marocaine Mouna Benaji a remporté, mardi, la dernière étape de la 11ème édition du Challenge international du Sahara de cyclisme féminin, organisée par le club de la Marche Verte de cyclisme à Laâyoune, à l'occasion des célébrations marquant le 20e anniversaire de la Fête du Trône.

Benaji a parcouru la deuxième étape de cette course, disputée dans un circuit fermé de 50 km, en 1 h 41 min 15 s, suivie de l’Espagnole Claudia Rodriguez et de la Slovène Katarina Kopcova.

Chez les -23 ans, la victoire est revenue à la Marocaine Hakima Baghraoui, talonnée par ses compatriotes Amni El Mahjoubi et Fatima Zahra Baghraoui, qui ont terminé respectivement deuxième et troisième.

Dans la catégorie "Master", l’Espagnole Diana De La Rosa a décroché la première position, suivie de sa compatriote Carmen Rodriguez et de la Suédoise Kristina Lena.

Ont pris part à cette édition, initiée sous le thème "Le cyclisme féminin international dans les provinces du Sud au service de l’intégrité territoriale" (22 au 30 juillet), les meilleures concurrentes à l’échelle nationale, aux côtés de cyclistes en provenance de France, d’Italie, de Belgique, de Slovénie, d’Espagne et de Suisse.