Osian Roberts : Les meilleurs entraîneurs de football ont été choisis pour collaborer dans le cadre d'une vision commune

12/02/2020

Intervenant lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation des entraîneurs engagés par la Fédération Royale marocaine de football pour prendre les commandes des différentes équipes nationales de football, Osian Roberts a souligné l'importance du travail en synergie entre l'ensemble des entraîneurs et de la collaboration dans le cadre d'une orientation et d'une philosophie communes visant la promotion du football national. M. Roberts a fait savoir que la stratégie qu'il a tracée pour la promotion du football national mise sur les talents marocains, notant que sur les 14 entraîneurs engagés, le choix a été porté sur 10 Marocains.

Le directeur technique national a mis l'accent sur la nécessité de collaborer avec les Ligues régionales et les clubs nationaux afin d'améliorer le niveau des joueurs, notant que les clubs ont une part de responsabilité dans le développement des qualités des joueurs à travers l'analyse des performances qui permettra d'identifier les forces et les faiblesses de chaque footballeur.

Il a également mis en avant les infrastructures, la qualité des équipements et les énormes investissements déployés par le Maroc dans la discipline, jugeant nécessaire de poursuivre les efforts pour développer davantage ces infrastructures dans le but de promouvoir la pratique du football national.

Evoquant le football féminin, le directeur technique a salué les bons résultats réalisés par l'équipe nationale féminine, exprimant sa volonté de former des entaîneuses et inciter les jeunes filles à se lancer dans la discipline afin d'élargir la base de la pratique du football. Il a conclu qu'un travail d'équipe doit être entamé en se basant sur une coopération entre la Fédération, les Ligues et les clubs afin d'accélérer le rythme de travail compte tenu des défis à relever.

Dans une déclaration à la MAP, la technicienne marocaine Zineb El Barouri a indiqué que la stratégie présentée par le directeur technique national se base sur le travail collectif entre les entraîneurs partant de la sélection U15 à la sélection nationale A. Par ailleurs, elle a relevé que les bonnes performances de l'équipe nationale féminine constituent une bonne base pour entamer un travail de qualité afin de renforcer cette équipe. Pour sa part, le nouvel entraîneur des U20, Jamal Alioui, a relevé que l'ensemble des conditions sont réunies pour réaliser de bons résultats, précisant que tous les techniciens vont mettre leur expertise et leur expérience au service du football national.