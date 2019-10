Osian Roberts : La formation des techniciens, une nécessité pour le développement de la pratique du football national

Le directeur technique national Osian Roberts a souligné, lundi à Rabat, la nécessité de mettre l'accent sur la formation des cadres et des techniciens de manière à favoriser le développement de la pratique du football national. La direction technique nationale (DTN) doit contribuer au développement de la pratique du football au Maroc en s'appuyant sur la compétence et le sérieux des cadres techniques et en se basant sur une culture de formation susceptible de permettre le rayonnement de la discipline dans le Royaume, a indiqué M. Roberts lors d'une conférence de presse tenue au siège de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), consacrée à la présentation de la stratégie de la nouvelle DTN.

Déplorant le manque de cadres disposant de licences "A", M. Roberts a insisté sur l'urgence de pallier ce problème en se focalisant sur la formation des cadres pour obtenir ces licences et permettre aux Ligues de football de disposer de techniciens de haut niveau. Le directeur technique national s'est également attardé sur le manque au Maroc de techniciens spécialisés dans l'analyse de la performance, notant que cette spécialité est un impératif absolu dans le football moderne, qui doit être placée au centre des priorités de toutes les grandes équipes.

S'exprimant sur le football féminin, il a estimé qu'un travail colossal attend la DTN afin de rendre compétitive la discipline, soulignant l'importance de mettre en œuvre une stratégie claire avec les clubs et les Ligues de football. Il a également fait valoir l'importance d'offrir aux enfants la possibilité de pratiquer le football, dès leur jeune âge, bénéficiant ainsi d'une bonne formation à même d'apporter une valeur ajoutée et une contribution au développement de la pratique du sport le plus populaire, d'où la nécessité de renforcer la collaboration entre la FRMF et les Ligues régionales de football.

M. Roberts a conclu que la Fédération, les Ligues et les clubs devraient mettre en synergie leurs efforts pour mener à bien ce chantier important pour le développement du football national compte tenu des défis à relever.