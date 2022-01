Orlando Bloom et Katy Perry parents comblés

21/01/2022

Ils sont plus heureux que jamais ! Après quatre ans d'amour, c'est le 26 août 2020 qu'Orlando Bloom et Katy Perry devenaient les parents d'une petite Daisy. Parents comblés, l'acteur et la chanteuse auraient pris une grande décision pour cette année 2022... Une source proche du couple a en effet confié à Entertainment Tonight : "Katy et Orlando sont tellement heureux.



Ils se débrouillent très bien en tant que couple et ont trouvé un bon rythme. Ils veulent agrandir leur famille. Ils sont tous les deux très solidaires dans leurs carrières respectives et adorent être parents ensemble." Alors que la star est devenue maman en pleine pandémie, c'est pour LVR Magazine qu'elle avait expliqué en septembre dernier : "J'étais reconnaissante d'avoir eu l'opportunité d'être présente. Je veux dire, je l'aurais toujours été, mais j'aurais eu peur de manquer des choses."



Si le couple pense à avoir un second enfant ensemble, c'est parce que leur petite Daisy est un bébé facile ! Katy Perry avait en effet confié il y a quelques mois : "Son emploi du temps fluctue. Au début, je m'inquiétais d'avoir un emploi du temps, mais j'ai décidé que je ne serais pas cette maman. Tout ce qui compte, c'est que tout le monde soit heureux. «Evoquant son nouveau quotidien de maman, la chanteuse avait dévoilé : "J'adore la porter sur moi ou me promener toute la journée avec la poussette. »