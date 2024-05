Oriental: 478 entreprises créées en février 2024

09/05/2024

Quelque 478 entreprises ont été créées au cours du mois de février 2024 dans l'Oriental, selon l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).



Dans son tableau de bord, l’OMPIC indique que ces entreprises se répartissent entre les personnes morales avec 220 entreprises, et les personnes physiques (258).



La province de Nador détient la part du lion avec 211 entreprises créées au total, devant Oujda (144), Berkane (74), Driouch (21),Taourirt (17) et Bouarfa (11).



La répartition sectorielle fait ressortir la domination du commerce avec une part de de 46,07%, suivi des secteurs des services divers (17,04%), du Bâtiment et Travaux Publics (BTP) et activités immobilières (14,98%), du transport (8,43%), de l’industrie (5,06%), des hôtels et restaurants (3,56%), des activités financières (2,62%), de l’agriculture et pêche (1,50%) et des Technologies de l’Information et de la Communication (0,75%).



Par forme juridique, 67,1% des entreprises créées sont des Sociétés à responsabilité limitée à associé unique (SARL AU), alors que 32,9% sont des Sociétés à responsabilité limitée (SARL).



Au niveau national, 9.188 entreprises ont vu le jour en février 2024, dont 6.872 personnes morales et 2.316 personnes physiques.