Organisé par l’USFP : Le Forum des jeunes parlementaires socialistes et SD débute aujourd’hui à Marrakech

02/05/2025

L’USFP abrite, du 2 au 3 mai courant à Marrakech, la 3ème édition du Forum des jeunes parlementaires socialistes et SD, une rencontre internationale réunissant des dizaines de représentants de parlements du monde entier. Cette édition mettra en lumière les enjeux géopolitiques, environnementaux, économiques et sociaux qui façonnent l’avenir de la coopération internationale.



La séance d’ouverture qui aura lieu aujourd’hui réunira de hautes figures politiques, en l’occurrence Driss Lachguar, Premier secrétaire de l’USFP, Gustavo Adolfo Pacheco Villar, président du Parlement andin, Issac Jean Claude Musawu Tshilumbayi, vice-président du Parlement de la RDC, Waldemar Cerrón Rojas, vice-président du Parlement du Pérou, Verónica Carrillo, secrétaire d’Etat de l’Equateur, Cristobal Caicedo Angulo, président d’Afro Legal, Süreyya Öneş Derici, membre du Parlement turc, Ayoub El Hachmi, coordinateur exécutif du Réseau MENA-Latina, El Hassan Lachguar, coordinateur international du Forum mondial des jeunes parlementaires, Youssef Aidi, président du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des conseillers, et Abderrahim Chahid, président du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants.



Sept panels rythmeront cette importante rencontre. Le premier portera sur «Paix et sécurité mondiales : Nouveaux défis géopolitiques» et sera marqué par les interventions de Cristobal Caicedo Angulo, président d’Afro Legal, Nikola Zirojevic, membre du Parlement du Monténégro, Waldemar Cerrón Rojas, vice-président du Parlement péruvien, Gustavo Adolfo Pacheco Villar, président du Parlement andin. Y seront également présents Issac Jean Claude Musawu Tshilumbayi, vice-président du Parlement de la RDC, Hend Mgaeith, présidente de l’IUSY, Pablo Angulo Briceño, sénateur mexicain, et Salek El Moussaoui, vice-président de la Chambre des conseillers.



Le deuxième panel, axé sur « Immigration et criminalité organisée », réunira plusieurs parlementaires venus d’Afrique, d’Amérique latine et d’Europe. Parmi eux figurent Brenda Nabukenya (Ouganda), Carlos Eduardo Gutierrez Mancilla (Mexique), Ángel Maravilla (Salvador), Luis Alcides Baez (République dominicaine), Sonia Shirley Bernal Sanchez (Colombie), Céline Hervieu (France) et Aicha El Gourgi, représentante de la Chambre des représentants.



Face au changement climatique et à la crise de l’eau, le troisième panel rassemblera des parlementaires de plusieurs régions affectées par les conséquences directes du dérèglement climatique, à savoir Consuelo Veloso Ávila (Chili), Rudy Israel Casimiro Elias (Guatemala), Nestus Fru Manju (Cameroun), Reema Abu Alees (Jordanie), Jorge Méndez Hernández (Colombie), ainsi que Fadil Barrass et Moulay Mehdi El Fathemy, tous deux membres de la Chambre des représentants.



Le quatrième panel sera dédié à la diplomatie parlementaire et à la coopération Sud-Sud. Y prendront part Jeremy Lissouba (Congo), Valeria Flores Gauna (Mexique), Gersel Luis Perez Altamiranda (Colombie), Otoniel Tejeda (République dominicaine), Michael Sseninde Mabikke (Ouganda), Felipe Delgado, président de FENACON à la Chambre des conseillers en Colombie, et Hayat Laariche, députée marocaine.



Pour leur part, Hasan Othman Hasan Faraj (Palestine), Süreyya Öneş Derici (Turquie), Hanna Grace Kaldas Thomas (Egypte), Mohamed Jenhani, coordinateur du Réseau MENA-Latina (Tunisie), et Abdelkader Tahar, député au Parlement marocain aborderont dans le cinquième panel les luttes de pouvoir et l’équilibre au Moyen-Orient.



Les crises politiques et la santé mondiale seront débattues lors du sixième panel par Afef Daoud, ancienne conseillère au ministère tunisien de la Santé, Mario Alberto Gonzales Martinez (Honduras), Douda Ndamon Aimé Giscard (Centrafrique), Garcia Rodríguez Jaqueline Cecilia (Pérou), James Mosquera Torres (Colombie) et El Hassan Lachguar, coordinateur international du Forum parlementaire.



Enfin, le dernier panel, axé sur les «Valeurs et droits humains : libertés collectives et individuelles», réunira plusieurs intervenants, à savoir Lila Huari (Pérou), Karen Juliana Lopez (Colombie), Verónica Carrillo, secrétaire d’Etat de l’Equateur, Melis Asya Bozali (Turquie), Claudia Diaz Gayou (Mexique), Inocencio Joaquim (Mozambique) et Abderrahim Chahid, président du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants.



Mourad Tabet