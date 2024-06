Organisation du 1er Forum de l’innovation dans les industries de la mode à Casablanca

28/06/2024

Le Cluster MDFC organise le premier Forum de l’innovation dans les industries de la mode, qui se tiendra le 03 juillet 2024 à Casablanca, sur le thème “Repositionner les industries de la mode sur les métiers de l’avenir”.



Cet événement, premier du genre au Maroc, réunira des acteurs clés de l’industrie, des experts et des décideurs politiques pour explorer les nouvelles opportunités et les défis auxquels font face les industries de la mode au Maroc.



Les industries de la mode au Maroc ont une histoire riche et un savoir-faire reconnu. Cependant, elles font face à une mutation profonde de leurs chaînes de valeur, impactées par les évolutions géostratégiques, la relocalisation des activités industrielles et la tendance croissante à la durabilité.



“Ce forum sera l’occasion d’échanger sur les enjeux stratégiques de la filière et de définir les orientations pour l’avenir. Les participants pourront découvrir les dernières innovations technologiques, les tendances du marché et les solutions concrètes pour améliorer la compétitivité des entreprises marocaines”, soulignent les organisateurs.



Le programme du forum comprendra des panels, des ateliers et des conférences animés par des experts internationaux et nationaux. Les participants pourront également découvrir des expositions de produits innovants et rencontrer des potentiels partenaires.



Le Cluster MDFC invite tous les acteurs de la filière mode à participer à ce forum important pour contribuer à l’élaboration d’une vision commune et à la définition d’une stratégie de développement ambitieuse pour les industries de la mode au Maroc.