Organisation de la première édition du Trail pour jeunes de Taghia

18/09/2024

La première édition du Trail pour jeunes de Taghia, a été organisée, ce weekend, avec la participation d'une centaine de jeunes coureurs, une initiative qui ambitionne de promouvoir la pratique sportive éco-responsable et de sensibiliser les plus jeunes au respect de l’environnement.



Organisée par le Ski Club Ifrane et ses partenaires associatifs dans la localité de Taghia, cette initiative intervient après l’organisation réussie de la Compétition d’escalade au cours de laquelle le niveau concluant des jeunes grimpeurs a éveillé la curiosité des organisateurs.

Le min-trail de Taghia a connu une forte participation de jeunes trailers qui ont parcouru la vallée de Taghia au beau milieu de la haute montagne du Haut Atlas central marocain.



Cette compétition a pour but de repérer les coureurs prometteurs qui représenteront le Maroc dans les compétitions à venir en plus d’encourager la pratique sportive parmi cette catégorie au vu de ses bienfaits sur la santé morale et physique.



En marge de ce mini-trail, un concours de dessin pour enfants a été organisé au profit des enfants de cette localité, le but étant d’offrir à ces jeunes l'opportunité de s'épanouir et de s'exprimer à travers le dessin.



La cérémonie de remise des prix et des coupes aux meilleurs grimpeurs et coureurs s'est déroulée en présence des représentants de la commune, du président du Ski Club Ifrane, Abdenbi Leghenane, ainsi que des présidents et représentants des associations locales SIGMA, Géoparc M’Goun, développement et solidarité en plus des parents des athlètes participants aux deux manifestations sportives. Chez les garçons, Jawad Al Gharmi a décroché la première place dans la catégorie minime suivi de Noureddine Al Gharmi et de Abdelazir Al Gharmi.



Chez les filles, Najma ou Housoun est classée première devant Moulouda ou Hiussou et Fatima Achgar. Chez les cadets Mouhcine Nait Youssef est arrivé premier, devant Omar Jamil et El Mahdi Akhabou.



Pour ce qui est des juniors, Leila Nayet Youssef s’est imposée chez les filles et Ahmed Toukif a occupé la première marche du podium.

Le concours de dessin a été remporté par Fatima Zahra Achkar suivie d’Oum Laid Jamal et de Nabil Nait Youssef classés respectivement deuxième et troisième.