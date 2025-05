Organisation de la 9ᵉ édition du Morocco Medical Expo à Casablanca

23/05/2025

La 9ᵉ édition du Morocco Medical Expo, organisée récemment à Casablanca, a battu tous les records et marqué un tournant dans l’histoire du salon, tant par l’affluence que par la richesse de son programme scientifique et la diversité de ses participants. Près de 10.000 visiteurs professionnels ont franchi les portes du salon, soit une hausse de 15 % par rapport à l’an dernier, confirmant l’attractivité croissante de l’événement à l’échelle nationale et internationale.



Dans les quatre salles de conférences, la participation a été particulièrement remarquée : 120 intervenants venus de 15 pays ont partagé leurs expertises sur les dernières innovations et grands enjeux du secteur médical. L’exposition a rassemblé 130 structures, dont une trentaine d’exposants étrangers représentant 10 pays, illustrant la dimension internationale et la diversité des solutions présentées.



Moulay Saïd Afif, président de l’Association marocaine des sciences de la santé et président du comité d’organisation, a salué le succès de cette édition en affirmant: «L’exposition a eu l’honneur de bénéficier du Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, témoignant ainsi de l’importance majeure que le Souverain accorde au secteur de la santé. Le monde a connu ces dernières années des crises sanitaires majeures, de la pandémie de Covid-19 au séisme dévastateur d’Al Haouz, mais grâce à Dieu et aux efforts conjugués des équipes médicales et paramédicales, le Maroc a pu surmonter ces défis. Nous avons compris que la prévention reste le pilier fondamental du système de santé, une vision reflétée par le thème de cette exposition. »



Il a précisé que plus de 13 pays issus de quatre continents – Amérique, Asie, Europe et Afrique – ont participé à l’événement, aux côtés de plus de 150 experts dans différents domaines médicaux. Des séminaires spécialisés et des ateliers, tels que la 9ᵉ Journée nationale d’ingénierie biomédicale, ont permis d’aborder les dernières avancées, les défis de l’accréditation hospitalière, la gestion des équipements biomédicaux et la transformation numérique du secteur.



L’ouverture de l’exposition, en présence du conseiller de Sa Majesté le Roi, André Azoulay, du ministre de la Santé et de la Protection sociale, ainsi que de nombreux présidents d’universités, doyens de facultés et directeurs de CHU, a hissé l’événement au rang des plus grandes expositions sanitaires mondiales, à l’image de Düsseldorf ou Dubaï.



M. Afif a rappelé que le Maroc fait face à plusieurs défis, notamment la pénurie de ressources humaines, mais qu’il est engagé sur la voie des réformes, avec la mise en œuvre de la loi-cadre 06.22, la création de nouvelles agences nationales (médicament, sang), et la nomination de nouveaux responsables régionaux pour garantir l’équité territoriale en matière de santé, «de Tanger à Lagouira».



«L’objectif aujourd’hui est de combler le déficit en ressources humaines et d’assurer une équité territoriale dans l’accès aux soins, dans le cadre du grand chantier Royal de la couverture sanitaire universelle. Nous travaillons à garantir une formation continue et de qualité pour les professionnels, avec des partenariats dans l’innovation pour stimuler la recherche et l’industrie médicale. Nous avons besoin de médecins et d’ingénieurs capables de développer des solutions adaptées aux besoins des Marocains », a-t-il conclu.



Pour Imad Benjelloun, directeur général de la société «Atelier Vita», organisatrice du salon, le succès de l’édition 2025 est retentissant et nourrit d’ores et déjà de grandes ambitions pour la prochaine édition: «Cette édition 2025 a enregistré une fréquentation record et une dynamique sans précédent. La forte présence dans les quatre salles de conférences, avec 120 intervenants venus de 15 pays, a permis d’offrir un programme scientifique dense et de haut niveau. L’exposition a accueilli 130 structures, dont une trentaine étrangères issues de 10 pays, illustrant la dimension internationale et la diversité des acteurs présents».



I.E