Organisation de la 2ème édition de la Conférence philatélique africaine

24/11/2023

Le Maroc a accueilli les 21 et 22 courant la 2ème édition de la Conférence philatélique africaine, organisée par l’Union panafricaine des postes (UPAP) autour du thème « Philatélie : pérennité du secteur à l’ère du numérique ».



La séance inaugurale a eu lieu en présence du ministre du Commerce et de l’Industrie, Ryad Mezzour, du Secrétaire général de l’UPAP, Sifundo Chief Moyo par visio-conférence, du Directeur général de Barid Al-Maghrib, Amin Benjelloun Touimi, et plusieurs autres personnalités et représentants des postes africaines.



Cette conférence qui réunit des experts et des responsables de la philatélie représentant près de 40 pays africains, s’est tenue dans un contexte où la redéfinition de l’environnement de la e-philatélie et de la digitalisation des timbres devient nécessaire pour ouvrir la voie à la réussite de la numérisation de l'activité philatélique et pour relever les innombrables défis auxquels elle doit faire face en Afrique.



« Pour adopter systématiquement cette approche et surmonter les obstacles de manière globale, le Groupe de travail sur la promotion de la philatélie qui relève de la Commission Exploitation et Technologies au sein des structures de gouvernance de l’UPAP, a été créé pour garantir la mise en œuvre des activités de philatélie à travers l’adoption de moyens modernes tels que les technologies blockchain ainsi que l'émission de timbres cryptographiques dans le but ultime d'assurer la croissance et la pérennité », a déclaré Sifundo Chief Moyo.



Amin Benjelloun Touimi a, quant à lui, annoncé que « les diverses avancées technologiques de ces dernières années, ont changé de manière remarquable les habitudes des personnes et les activités des entreprises. Le timbre-poste et son industrie n’ont pas été épargnés et doivent tirer profit des opportunités que les innovations en matière de digitalisation offrent aux opérateurs postaux pour développer de nouvelles perspectives commerciales ».



Organisée autour d’une séance plénière et de quatre panels, l’objectif principal de la conférence est d’offrir aux participants l'occasion d'échanger leurs expériences et de découvrir les innovations techniques et commerciales d’autres acteurs de la philatélie et des collectionneurs afin qu'ils puissent développer le secteur à travers leurs activités.



Parmi les thématiques qui ont été discutées, on peut citer notamment : la stratégie marketing pour relancer la passion des timbres-poste ; les moyens de lutte contre les émissions illicites et la falsification des timbres-poste ; les normes et perspectives de digitalisation de la philatélie en Afrique ; et enfin l’innovation et le renforcement des partenariats dans ce domaine.



Il est à signaler également qu’à l’occasion de cette deuxième édition, Barid Al-Maghrib émet un timbre-poste spécial selon le procédé de la Réalité Augmentée. Le visuel du timbre illustre dans les couleurs chaleureuses de l’Afrique, plusieurs monuments de la ville de Rabat, ville lumière. On y retrouve également un code QR qui peut être scanné pour accéder à une capsule vidéo.



En marge des travaux de la conférence, une exposition philatélique est organisée par des pays participants pour présenter leurs produits philatéliques.