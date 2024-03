Organisation à Salé d'un atelier des inspecteurs de stades de la CAF

27/03/2024

Le Complexe Mohammed VI de football à Salé abrite, depuis lundi, un atelier réunissant les inspecteurs de stades et portant sur la construction et l'entretien des infrastructures sportives des 54 associations membres de la Confédération africaine de football (CAF).



"L’excellente image du football africain a éclaté aux yeux du monde lors de la Coupe d’Afrique des nations CAF Côte d’Ivoire 2023. Et un mois après la finale de la grand-messe continentale du beau jeu, la CAF a réuni les inspecteurs des stades au Complexe Mohammed VI pour discuter des standards des infrastructures sportives", indique la CAF dans un communiqué publié sur son site web.



L’atelier, se concentre sur un certain nombre de domaines tels que le cadre réglementaire des stades de la CAF, les directives d'inspection des stades, les terrains naturels et artificiels, l'évaluation de l'éclairage par projecteurs, la sûreté et la sécurité dans les stades et les installations dédiées à la presse.



Cité dans le communiqué, M. Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et membre du Comité exécutif de la CAF, a tenu à souligner, dans son discours d’ouverture, l'importance d'investir dans des infrastructures de classe mondiale et d'entretenir ces installations. L'événement met également en avant la formation des inspecteurs qui seront nommés par la CAF pour guider les clubs africains et les associations membres dans l’implémentation des normes requises pour accueillir les événements organisés par la CAF, selon l’édition 2022 du Règlement des stades.



Les candidats ont participé à plusieurs exercices théoriques et pratiques et effectué des visites de stades accompagnés par les responsables de département de la CAF, relève la même source, poursuivant qu'à l’issue de cet atelier, chaque candidat a été évalué sur ses connaissances en matière d'inspection, notamment sur la qualité du terrain, le confort des sièges, la sûreté et la sécurité, l'éclairage, les installations médicales et celles des médias.



En 2022, la CAF a lancé sa Plateforme en ligne de licence de club (CLOP), un outil numérique conçu pour aider les associations membres à numériser leur administration et à gérer les processus d'inspection des stades pour les compétitions continentales et nationales. Les candidats ont également été formés à l'utilisation de ce module, qui constitue un outil d'orientation pour leurs missions d’inspection.



Au cours du prochain cycle, le Maroc sera l’hôte des événements clés de la CAF, notamment la Coupe d'Afrique des nations de futsal (11-21 avril) et la Coupe d'Afrique des nations de l'année prochaine.

Le Royaume a également obtenu récemment les droits d'organisation des cinq prochaines éditions de la Coupe du monde féminine U-17 de la FIFA, et ce à partir de 2025.