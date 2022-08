Organisation à Marrakech du 16ème Symposium des communications "AFRICA ENDEAVOR 2022"

06/08/2022

Sur Haute Décision de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), et dans le cadre du Plan global de coopération militaire maroco-américaine, la 16ème édition du Symposium des communications "AFRICA ENDEAVOR" a été organisée, du 1er au 5 août 2022, à Marrakech, en partenariat avec le Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique "USAFRICOM".



En plus des Etats-Unis d’Amérique et du Royaume du Maroc, ce symposium annuel des communications a connu la participation de 21 pays de l’Afrique et de l’Union africaine, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.



Durant cette rencontre, plusieurs experts militaires, américains et marocains, en plus des représentants des pays africains et des sociétés prestataires, ont abordé diverses thématiques en rapport avec la cybersécurité, la modernisation et la valorisation des capacités de télécommunications et des Systèmes d’information et de communication.



Ils ont également discuté les moyens d’améliorer l’interopérabilité des FAR avec leurs alliés américains et partenaires africains à l’occasion des opérations multinationales.



Le symposium "AFRICA ENDEAVOR 2022" vise à approfondir davantage la réflexion autour des questions de développement capacitaire des forces et leur aptitude à élaborer et mettre en œuvre, selon les normes requises, leurs stratégies de communication et de cybersécurité, conclut le communiqué.