Orange Cyberdefense s’implante à Casablanca

18/04/2019

Le groupe Orange renforce ses solutions au profit des entreprises marocaines en procédant, vendredi, à l'implantation à Casablanca de sa filiale Orange Cyberdefense, spécialisée dans la sécurisation des actifs numériques.

Cette entité, qui devrait employer une cinquantaine d'experts en cybersécurité d’ici la fin 2020, va mettre en œuvre les meilleures pratiques mondiales au service de la protection des infrastructures digitales marocaines, a indiqué à cette occasion, Yves Gauthier, directeur général d’Orange Maroc. «C’est un service supplémentaire que nous proposons à nos clients dans le Royaume pour leur permettre d’amorcer leur transformation digitale en toute sérénité», a-t-il ajouté, notant «qu'avec Orange Cyberdefense à nos côtés, nous sommes convaincus de pouvoir imprimer un réel leadership dans le domaine de la sécurité au Maroc”.

Pour sa part, Emmanuel Cheriet, directeur d’Orange Cyberdefense Maroc, a déclaré qu'à travers cette nouvelle entité, l'entreprise va pouvoir faire bénéficier ses clients marocains du savoir-faire acquis dans tous les domaines économiques.

“Nous nous appuierons notamment sur une capacité de supervision d’envergure grâce à nos outils de SOCs (Security Operations Centers) qui sont répartis à travers la planète afin d’assurer une surveillance 24h/24 et 7 jours sur 7. Nous allons également investir dans le domaine de la formation avec le tissu académique marocain afin d’assurer le meilleur niveau d’expertise”, a-t-il fait savoir.

Il a en outre relevé que l’appartenance d’Orange Cyberdefense au réseau mondial des Centres de Réponses à Incidents (CERTs) lui assure par ailleurs de bénéficier des sources d’information les plus réactives en cas de cyberattaques.

Orange Cyberdefense est le numéro un français de la sécurité numérique avec plus de 1.500 collaborateurs dans le monde. La branche dédiée à la cybersécurité du Groupe Orange est présente dans tous les métiers de la protection des actifs numériques, de l’audit et du conseil pour évaluer les besoins de sécurité, à l’examen de conformité aux différentes législations nationales et internationales, jusqu’à l’évaluation de la sécurité des organisations. L'entreprise a également vocation à prolonger l’influence et l’impact d’Orange Maroc au-delà des frontières du Royaume. En effet, selon le CEO d’Orange Cyberdefense Michel Van Den Berghe, Orange Cyberdefense Maroc est en priorité au service des entreprises du Royaume, mais elle a vocation aussi à devenir un hub régional pour servir les clients présents dans d’autres pays d’Afrique comme par exemple le Sénégal ou la Côte d’Ivoire. «C’est un vrai choix stratégique d’investir sur cette plateforme marocaine pour notre développement africain», a-t-il soutenu.