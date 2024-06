Oran, on t’aime bien. Mais 100.000 ans… !!!

03/06/2024

Dans un pays où les fictions sont souvent plus enchanteresses que la réalité, la ville d'Oran vient de franchir un nouveau cap dans l'art de la fable. Samedi dernier, l'atterrissage de Karim Benzema à l'aéroport de Béjaïa a été célébré avec tout le faste que l'on réserve aux héros ou presque.



L'ancien attaquant de Lyon et du Real Madrid revenait sur les terres de ses ancêtres, accueilli par une cohorte d'officiels algériens. Après cette visite émouvante, le Ballon d'Or 2022 s'est dirigé vers Oran, où une autre réception l'attendait, présidée par le maire de la ville.



Alors que les discours et les échanges courtois allaient bon train, l'honorable maire, manifestement inspiré par l'aura de l'illustre visiteur, a offert une déclaration qui mérite une place de choix dans les annales de la farce politico-historique: «Cette belle ville d'Oran date de plus de 100.000 ans !», a-t-il prétendu avec un aplomb déconcertant.



Cette affirmation, aussi délirante qu'infondée, a dû faire se retourner dans leur tombe non seulement les historiens, mais aussi les géologues et les anthropologues du monde entier. Car oui, selon ce digne représentant de la ville, Oran serait non seulement la plus ancienne cité de la planète, mais elle aurait même vu le jour avant les premiers Homo sapiens, à l’ère des mammouths et des tigres à dents de sabre.



Durant cette scène filmée par la presse algérienne et digne d'une comédie burlesque, on peut apercevoir Karim Benzema estomaqué, tentant de cacher son fou rire derrière un sourire poli. Car il ne faut pas être un expert pour comprendre l'absurdité de cette déclaration. Même Al Qods, avec ses 5.000 ans d'histoire bien documentée, ou des sites comme Çatal Höyük en Turquie (7500 av. J.-C.) et Ariha, également appelé Jéricho, (9000 av. J.-C.), n'oseraient revendiquer une telle ancienneté. Mais là, c’est l’Algérie, terre de légendes où l'imagination de certains dirigeants semble ne connaître aucune limite.



Comment un responsable politique peut-il s'aventurer à de telles divagations ? Est-ce là une simple erreur, une maladresse de langage ? Ou bien, est-ce le reflet d'une profonde méconnaissance historique, doublée d'un penchant pour l'exagération et la quête désespérée de grandeur ?



La réponse est peut-être à chercher dans une combinaison fatale de tous ces aspects. En tout cas, cette déclaration ne peut qu'ajouter une nouvelle couche de ridicule sur l'image déjà ternie de certains dirigeants algériens.



Ce genre de sorties délirantes, hélas, n'est pas isolé. Elles sont symptomatiques d'une classe dirigeante encline à la grandiloquence, peu soucieuse de la rigueur historique, et souvent déconnectée des réalités.



En effet, il est inquiétant de voir à quel point des responsables peuvent manquer de rigueur et de respect pour l'histoire de leur propre pays. Oran, fondée en 902 après J.-C. par des marins andalous et omeyyades, n'a nul besoin de tels embellissements pour briller. Sa vraie histoire, riche et complexe, est amplement suffisante pour susciter l'admiration et le respect.



Mais au-delà du simple ridicule, cette anecdote révèle un mal plus profond. Elle illustre une tendance préoccupante de certains dirigeants à préférer le spectacle à la vérité, l'illusion à la réalité. Une propension à embellir les faits, à réécrire l'histoire à des fins de prestige personnel. Et cette propension à l'exagération et à la fantaisie nuit non seulement à leur crédibilité, mais porte également atteinte à l'image d'un pays riche en histoire et en culture.



Et cela est non seulement une insulte à l’intelligence des Algériens, mais aussi une trahison de leur héritage. Au lieu de célébrer les réalisations concrètes et de promouvoir un patrimoine réel, leurs dignitaires préfèrent parfois se lancer dans des récits imaginaires. Est-ce par ignorance, par mégalomanie, ou simplement pour épater la galerie ? Peut-être un peu des trois.



En tout cas, les Algériens méritent mieux. Ils méritent des dirigeants honnêtes, cultivés, respectueux de l'histoire et de la vérité. Des dirigeants capables de valoriser le véritable patrimoine de leur pays sans avoir besoin de recourir à des mensonges grotesques. Des dirigeants qui comprennent que l'histoire n'est pas un conte de fées à réécrire au gré des circonstances, mais une discipline exigeante, fondée sur des faits vérifiables et des preuves tangibles.



Oran, avec ses 1122 ans d'existence, a de quoi être fière. Une perle de la Méditerranée qui n'a pas besoin de fables pour être admirée. Une ville fascinante, à l’histoire marquée par des influences andalouses, ottomanes et françaises. Elle a traversé des siècles d'évolution, de conquêtes et de transformations, et c'est cette histoire réelle qui la rend précieuse.



Alors, monsieur le maire, la prochaine fois que vous accueillez une célébrité ou prononcez un discours public, résistez à la tentation de l'exagération. Contentez-vous de la vérité. Elle est déjà suffisamment impressionnante pour que vous n’ayez pas besoin d'en rajouter. Parce que même la fiction a ses limites.



Mehdi Ouassat