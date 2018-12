Opérationnalisation du Conseil national de la presse

01/01/2019

L’année 2018 a été marquée par la mise en place du Conseil national de la presse. Les élections de ce Conseil ont été organisées le 22 juin dernier et quelques mois après Youness Moujahid, membre du Bureau politique de l’USFP et secrétaire général du Syndicat national de la presse marocaine (SNPM), a été élu à la tête du Conseil, alors que Fatima Ouriaghli (représentante des éditeurs) a été élue vice-présidente. Ce Conseil compte cinq commissions. Il s’agit respectivement de celle de la déontologie et des affaires disciplinaires, de la carte de presse professionnelle et de la formation, des études et de la coopération, de la médiation et l’arbitrage et celle de l’entreprise de presse et de la mise à niveau du secteur.