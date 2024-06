Opération réussie pour le Hongrois Varga victime de plusieurs fractures au visage

26/06/2024

Victime de plusieurs fractures au visage dans un violent duel aérien, l'attaquant hongrois Barnabas Varga a été opéré avec succès dans un hôpital de Stuttgart, ont annoncé la Fédération hongroise de football et le centre hospitalier lundi soir sur les réseaux sociaux.



"Le footballeur international hongrois Barnabas Varga a été opéré avec succès à la clinique de Stuttgart. Il pourra très probablement quitter l'hôpital mercredi. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement", a tweeté la clinique de Stuttgart lundi en début de soirée.



Dimanche soir au stade de Stuttgart, à la 68e minute de la rencontre entre la Hongrie et l'Ecosse lors de l'Euro-2024, Barnabas Varga a violemment percuté le coude du portier écossais Angus Gunn, retombant sur la nuque.



Après des premiers soins sur la pelouse, et des coéquipiers tenants une couverture marron pour l'isoler, le joueur a été transporté conscient vers un hôpital de Stuttgart. Après la rencontre, le sélectionneur italien de la Hongrie, Marco Rossi, s'était montré rassurant: "Heureusement, nous pouvons dire à présent que +Barni+ n'est plus en danger".

"Plusieurs os de Barnabas Varga ont été fracturés et il souffre d'une commotion cérébrale", avait expliqué la Fédération magyare (MLSZ) sur X, dans la nuit de dimanche à lundi.



Ses coéquipiers lui ont dédié la victoire (1-0) arrachée dans les dernières secondes du temps additionnel, qui a éliminé l'Ecosse et entretenu un mince espoir de qualification pour les Hongrois, par la voie des quatre meilleurs troisièmes de groupes.