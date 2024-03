Opération de reconstruction post-séisme sous le signe de la détermination et de l'engagement continu à la commune d’Adassil

18/03/2024

L’ opération de reconstruction des maisons totalement ou partiellement détruites par le séisme du 08 septembre dernier se poursuit à un rythme soutenu, avec enthousiasme et un engagement et une détermination sans faille de l'ensemble des parties prenantes pour réussir ce grand chantier, comme c’est le cas dans la commune territoriale d’Adassil relevant de la province de Chichaoua, l’une des plus touchées par ce tremblement de terre.

Assif El Mal), les travaux de déblaiement, d’aplanissement des terrains constructibles, de mise en place des fondations et de la reconstruction de maisons, ou encore de réhabilitation des maisons partiellement effondrées avancent à pas de géant, contribuant à la métamorphose des douars impactés par le séisme, en un grand chantier à ciel ouvert. Le tout sous le regard bienveillant et le suivi minutieux des autorités locales et des autres parties concernées.

Derrière ces avancées, une mobilisation effective des autorités locales sur le terrain et de manière permanente, et ce dans le cadre de la mise en application stricte des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du souci permanent du Souverain de garantir aux populations sinistrées par le séisme, une vie décente et de répondre à leurs attentes et aspirations.

Au niveau des douars «Adassil», «Tidarguine» et «Azmou» entre autres, visités par une équipe de la MAP, les citoyens dont certains viennent tout récemment de bénéficier de la 2ème tranche de l’aide financière directe dédiée à la reconstruction, ne cessent de faire montre d’une interaction positive avec les autorités locales et les autres intervenants, pour que ces efforts de reconstruction puissent être menés à bien et permettre à plusieurs familles impactées par le séisme de disposer chacune d’un logement décent où toutes les conditions de sécurité et de salubrité sont scrupuleusement observées.

Des travaux inscrits dans la continuité et avec toute la rigueur requise, grâce à la présence sur le terrain des autorités locales, depuis les premières heures ayant suivi le séisme, pour aplanir toutes les difficultés rencontrées, épauler les citoyens à travers le suivi et l’accompagnement mais aussi, les visites récurrentes de chantiers de construction pour s’assurer de près du respect des plans et autorisations de construction, et de l’usage de matériaux de construction adéquats. De même, les commissions techniques et les topographes continuent de se déployer sur le terrain et à une cadence régulière, afin de fournir aux citoyens concernés toute l’assistance technique et les conseils pratiques inhérents à cette opération de grande envergure.

Dans ce sillage, les autorités locales ne lésinent guère sur les moyens pour répondre positivement à toutes les attentes des citoyens, entre autres, la mise à leur disposition de plans architecturaux modèles respectant les spécificités intrinsèques à cette zone, outre les facilités accordées à certains fournisseurs de matériaux de construction (graviers, ciments, fer….etc) d’aménager des dépôts à proximité.

La finalité étant de garantir une offre en quantités suffisantes des matériaux de construction et d’épargner aux citoyens concernés par cette opération, l’effort de se déplacer dans des zones lointaines pour les obtenir, avec tout ce que cela peut engendrer comme coûts supplémentaires.

Approché par la MAP au niveau du douar «Adassil», Farid Essoufi, technicien en topographie, a donné un aperçu détaillé sur la mission qui lui incombe, à savoir l’établissement de plans topographiques pour les maisons touchées par cette catastrophe naturelle et les autres étapes à suivre, en partenariat avec l'architecte et sous la supervision des autorités locales. "L’opération de reconstruction postséisme se déroule dans d’excellentes conditions grâce à la mobilisation sans faille des autorités locales et toutes les parties concernées et ce, en application des Hautes Instructions Royales », a-t-il poursuivi.

M. Askour Mohamed, chef de chantier chez l’un des bénéficiaires de l’opération de reconstruction post-séisme, a, pour sa part, indiqué que cette opération de grande envergure se poursuit dans de meilleures conditions, mettant en avant le grand travail accompli par les autorités locales en termes de suivi et de contrôle minutieux de ce chantier mais aussi de leur disponibilité exemplaire pour prêter main forte aux citoyens en cette circonstance exceptionnelle.

En application des Hautes Instructions Royales, le gouvernement accorde une aide financière directe d'un montant de 140.000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80.000 dirhams pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées, rappelle-t-on.