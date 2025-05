Opération Marhaba 2025 : Réunion à Cadix de la commission mixte maroco-espagnole

08/05/2025

La commission mixte maroco-espagnole de transit s'est réunie, mercredi à Cadix, sous la co-présidence de Khalid Zerouali, wali, directeur de la migration et de la surveillance des frontières, et Susana Crisostomo, sous-secrétaire d'Etat espagnole à l’Intérieur.



Lors de cette réunion, les discussions ont porté sur les dispositifs opérationnels mis en place par les deux parties afin de garantir les meilleures conditions du déroulement de l'opération Marhaba 2025, qui bénéficie de la Haute Sollicitude de Sa Majesté le Roi, notamment autour de plusieurs composantes portant sur la fluidité, la sécurité et la sûreté, les mesures d'assistance et de proximité, les actions de communication ainsi que les mesures de prévention et de vigilance à l’aune du contexte épidémiologique.



Ainsi, le dispositif national met en cohérence l’ensemble des interventions sectorielles, et se décline à travers un dispositif d’assistance sociale d’envergure mis en place par la Fondation Mohammed V pour la solidarité au Maroc et à l’étranger, avec plus de 1.200 éléments, majoritairement des assistantes sociales et des médecins.



Ce dispositif national comprend également un plan de flotte cohérent, intégrant 29 navires et 7 opérateurs maritimes, desservant 12 lignes maritimes offrant une capacité journalière de plus de 41.269 passagers et 10.809 véhicules sur la ligne Tanger Med-Algésiras, outre un investissement conséquent pour la mise à niveau des infrastructures portuaires de Tanger-Med, Nador et Al Hoceima, ainsi que pour les mesures de confort et de facilitation pour les passagers (îlots de détente, surfaces ombragées, passerelles, systèmes d’affichage et de signalisation, ainsi que dragage des postes car-ferries).



Il prévoit également un encadrement médical et sanitaire le long des axes routiers (3.578 Km) et des aires de repos, mobilisant des médecins, des infirmiers, des ambulances, des centres de secours provisoires et des unités médicales, la mobilisation des autorités locales, notamment à travers la mise en place de cellules ad hoc dans les provinces et préfectures concernées, le renforcement des effectifs des services de sécurité, et la mobilisation des représentations consulaires du Maroc en Espagne, avec des permanences quotidiennes assurées, y compris les week-ends et les jours fériés.



Des mesures importantes ont, par ailleurs, été prises dans les domaines du transport maritime et routier, incluant des campagnes de vérification technique des navires, ainsi que la mobilisation des inspecteurs de transport terrestre.



Pour accompagner cette opération, une stratégie de communication sera dédiée aux ressortissants marocains résidant à l'étranger, notamment pour la vulgarisation des informations pratiques et la diffusion d’informations claires, accessibles et pertinentes afin de répondre à leurs attentes et à leurs besoins.



De son côté, le dispositif opérationnel espagnol comprend notamment le renforcement de la capacité de traitement portuaire, la mobilisation des agents des corps de sécurité et de la police portuaire, l’assistance de la Croix-Rouge, ainsi que la mise en place de centres de coordination et de zones de repos et d’information.



Par ailleurs, les deux parties ont convenu de renforcer la coordination entre les points focaux afin d’assurer une bonne circulation de l’information et d’anticiper sur certains aspects liés à la gestion des journées de pic, à l’interchangeabilité des billets et à la lutte contre la spéculation sur les prix des traversées maritimes.



Dans une déclaration à la presse, à l'issue de cette réunion, Mme Crisóstomo a souligné que l'opération Marhaba 2025 est appelée à être, une nouvelle fois, un modèle de coopération entre le Maroc et l’Espagne, tout en se félicitant du haut niveau de coordination entre les autorités des deux pays.

Elle a aussi mis en avant le caractère stratégique de cette opération qui mobilise chaque année d'importants moyens humains et logistiques.



La responsable espagnole a, en outre, affirmé que toutes les conditions sont réunies pour assurer un déroulement fluide et sécurisé de l’édition 2025, grâce à l’échange d’informations et à la collaboration constante entre les parties concernées.



"Plus de 3 millions de passagers et près de 800.000 véhicules traversent chaque été le détroit de Gibraltar, ce qui représente un défi organisationnel majeur que nous relevons ensemble avec efficacité", a-t-elle indiqué.



Mme Crisóstomo a, par ailleurs, mis l’accent sur l’importance particulière de cette opération pour la province de Cadix, dont les ports assurent environ 70% du trafic de voyageurs et de véhicules, saluant l’engagement des autorités locales dans la réussite de cette opération d’envergure.