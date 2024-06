Opération "Marhaba 2024". Grande-Marlaska salue l’excellente coordination entre le Maroc et l’Espagne

19/06/2024

Le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a souligné, lundi, "l'excellente coordination" entre son pays et le Maroc dans le cadre de l'opération "Marhaba 2024" d'accueil des Marocains résidant à l’étranger.



Le Maroc et l’Espagne ont mis en place un «important» dispositif et mobilisé toutes les ressources humaines impliquées dans cette opération pour garantir son bon déroulement, a relevé Grande-Marlaska dans des déclarations à la presse lors de sa visite au port d’Algésiras.



Toutes les équipes mobilisées à cet effet réalisent "un travail extraordinaire pour que cette opération continue à être un succès", a noté le ministre espagnol

L’excellente coordination entre les autorités marocaines et leurs homologues espagnoles permettra, sans nul doute, de gérer de la meilleure manière les "chiffres records" de passagers et de véhicules prévus lors de cette opération, a-t-il affirmé.



Sous la Présidence Effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a lancé, le 5 juin, la 24ème édition de l’opération Marhaba d’accueil des MRE, qui se tient jusqu’au 15 septembre. A cet effet, la Fondation a mis en service le dispositif global d’accueil, activé simultanément au Maroc, en France, en Espagne et en Italie.



Destiné à servir de plateforme pour l’accompagnement et l’assistance des membres de la communauté durant les phases d’arrivée et de retour, ce dispositif s’intègre avec l’ensemble des dispositions et mesures mises en place par les différentes parties-prenantes intervenant dans la mise en œuvre de l’opération.