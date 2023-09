“On Entering the garden ” , conférence à Rabat pour célébrer le jardin et la chose culturelle dans le monde arabe

03/09/2023

Le coup d'envoi de la rencontre culturelle "On Entering the garden", organisée à l'initiative du Fonds Arabe pour les Arts et la Culture (AFAC), en collaboration avec Kulte Center for Contemporary Art & Editions , a été donné, jeudi à Rabat.



Initié en partenariat avec la Fondation HIBA, ce rendez-vous culturel, qui marque le deuxième volet de la célébration du 15e anniversaire de l'AFAC lancée à Berlin en janvier 2023 avec "Cultures of Scandal", est l’occasion d’aborder la culture et les arts arabes du point de vue du "jardin".



Intervenant à l'ouverture de cet événement, la directrice exécutive de l'AFAC, Rima Mismar, a indiqué que cette conférence s'inscrit dans la continuité des rencontres que le Fonds organise depuis 2016, dans le but d’engager le débat et la réflexion sur les questions pressantes liées à la production artistique dans le monde arabe.



L'objectif, poursuit-elle, est de débattre autour des œuvres artistiques et créatives dans la région arabe et de mettre l'accent sur le rôle de la chose culturelle en tant que terrain fertile pour contrecarrer les discours de haine et de racisme de par le monde.



Dans une déclaration à la MAP, Mme Mismar a relevé que le choix de la ville de Rabat, célèbre pour ses espaces verts et ses jardins pour abriter cet événement émane de la volonté de l’AFAC de renforcer sa présence au Maroc, exprimant son souhait de voir cette rencontre, de trois jours, porter ses fruits pour s'ériger en passerelle entre le Maroc et l'Orient.



De son côté, le directeur général de la Fondation Hiba, Marwane Fachane, a indiqué que la participation de la Fondation à cet événement vient consolider ses missions entreprises depuis sa création en 2006, à savoir le soutien des jeunes artistes et la promotion de leurs créations.



Cet événement vise à examiner la critique de la production de connaissances et de la formation des communautés dans la région et sa diaspora à une époque caractérisée par des expériences de perte et d’effondrement environnemental, soulignent les organisateurs, ajoutant que "se tourner vers le jardin est une tentative de réactiver les sens et de configurer de nouveaux modes de connaissance et d’imagination à ce moment historique".



Par ailleurs, l'événement "On Entering the Garden" verra la participation d’universitaires, poètes, romanciers, cinéastes et interprètes, et ce, afin de revisiter la notion de jardin telle qu’elle se déploie dans divers registres de production intellectuelle et culturelle dans notre moment contemporain de décolonisation des idées et des pratiques, d’effondrement écologique et de polarisation politique drastique.