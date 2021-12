Omicron et la suite

02/12/2021

Il existe un adage selon lequel vous ne pouvez pas avoir de crises financières consécutives. L'implication est qu'une crise financière incite les gens à être plus prudents - donc toute banque, entreprise d'investissement ou investisseur qui survit à une crise ne prendra pas de gros risques de sitôt. Mais deux ans après le début de la pandémie de Covid-19, verrouillages, quarantaines et autres restrictions forcés, l'arrivée de la variante Omicron oblige les gens à se demander : sommes-nous sur le point de tout revivre ?

La réaction initiale de nombreux gouvernements – tenter d'interdire les voyages en provenance d'Afrique du Sud et des pays voisins, même si Omicron s'était déjà répandu au loin – semble un peu désespérée. En fait, il y a trois raisons pour lesquelles les gouvernements peuvent être bien mieux préparés qu'ils ne le pensent pour tout ce qui va suivre.



Premièrement, la plupart des décideurs politiques ont désormais compris l'importance clé de la défense des personnes les plus vulnérables contre le virus. Cela signifie, quoi qu'il arrive, de meilleures protections pour les maisons de soins infirmiers et autres établissements de soins collectifs. De nombreuses vies ont été perdues en 2020 parce que les politiciens aux Etats-Unis, en Europe et ailleurs ont eu du mal à comprendre l'importance de ce point. On espère que ce niveau d'incompréhension ne se répétera jamais.



Deuxièmement, les vaccins fonctionnent. Sur cette question, il y avait un large consensus politique en 2020, et les programmes de développement de vaccins s'imposent comme un succès historique pour le partenariat scientifique public-privé. Malheureusement, en 2021, les gens sont devenus confus – ou peut-être délibérément induits en erreur. Pourtant, plus de 68% des Américains ont maintenant eu au moins une injection, et les boosters sont largement disponibles. L'objectif des Etats-Unis reste de vacciner autant de personnes que possible dans le monde, et il devrait accélérer le rythme. Omicron a montré une fois de plus qu'aucun pays ne peut à lui seul tenir le Covid-19 à distance.



Troisièmement, les gouvernements disposent d'une capacité de test Covid considérable. Lorsque cette capacité a été développée en 2020, certaines personnes ont exprimé la crainte qu'il n'y ait pas de besoin à long terme. Mais s'il existe encore un débat sur les tests à utiliser et à quel moment, les épidémiologistes et les experts en santé publique ont fait de grands progrès sur ce qui fonctionne pour diverses populations. Nous devons simplement continuer, par exemple dans le cadre du programme d'essais étendus du gouvernement fédéral . (Pour plus de données et les dernières évaluations de ce qui doit se passer, je recommande le site Web de Mara Aspinall, Health Catalysts. com, et sa newsletter hebdomadaire gratuite .)



Idéalement, toute communauté - garderies, écoles, universités et entreprises - serait protégée autant que possible par la vaccination, soutenue par un programme de tests réguliers et une utilisation réfléchie de masques (et d'autres agents d'atténuation). Ces niveaux de protection améliorent les chances que l'école et le travail se poursuivent de la manière la plus normale possible, même face à de nouvelles variantes.



Les Etats-Unis, cependant, ont toujours du mal à surmonter les problèmes posés par le déni persistant de l'ancien président Donald Trump selon lequel le Covid-19 constituait une véritable menace. Le travail des responsables de la santé publique a été perturbé à des fins politiques, ce qui a entraîné beaucoup de confusion (et de mythes) dans la communication de tout ce qui compte pour lutter contre la pandémie.



L'héritage des messages mitigés de Trump est devenu la principale faiblesse des défenses américaines contre la pandémie, y compris contre Omicron. Sans cela, les Etats-Unis auraient plus de personnes vaccinées, plus de volonté de se faire tester et moins de combats pour les masques. C'est une terrible ironie de l'Amérique contemporaine que bon nombre des personnes les moins protégées contre les nouvelles variantes soient celles qui prennent Trump et ses opinions sur la santé publique plus au sérieux.



En 2020, Trump et ses alliés ont affirmé que la lutte contre le Covid-19 sapait l'économie – par exemple, parce qu'elle impliquait des blocages. Cette logique a toujours été erronée. Les économies locales ne se sont fermées sur ordre des gouverneurs que lorsque les hôpitaux ont été inondés de patients infectés et incapables de faire face. La surcharge de l'hôpital est le disjoncteur ultime et ce qu'il faut éviter à tout prix. Si les services d'urgence ne peuvent pas fonctionner, les gens meurent de crises cardiaques et d'accidents à des taux beaucoup plus élevés. Si les soins contre le cancer et d'autres procédures plus courantes sont interrompus, davantage de personnes meurent.



L'essentiel est que lutter plus fort contre le Covid-19 est exactement ce que nous devons faire si nous voulons éviter les turbulences économiques. La fermeture et la réouverture d'économies coûtent cher à tout le monde. En plus de tous les coûts directs évidents, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement alimentent d'importants mouvements de prix et semblent contribuer à l'inflation. Une inflation plus élevée, à son tour, rend plus difficile (ou plus risqué) pour la banque centrale de soutenir l'économie, si cela s'avère nécessaire.



Malheureusement, l'héritage de Trump n'a laissé à l'administration du président Joe Biden que de maintenir le cap : garder les maisons de soins infirmiers solides, persuader autant de personnes que possible de se faire vacciner et continuer à améliorer la disponibilité de tests de haute qualité. Dans le même temps, cependant, l'administration doit affronter cet héritage de front. La campagne du Surgeon General Vivek Murthy contre la désinformation sur la santé est une initiative prometteuse. Pour se protéger et protéger l'économie, les Américains - et le monde - ont besoin de beaucoup plus.



Par Simon Johnson

Ancien économiste en chef au Fonds monétaire international, professeur à la Sloan School of Management du MIT et coprésident de la Covid-19 Policy Alliance,