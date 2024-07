Omar Zniber ouvre le 16ème Concours mondial de procès simulé des droits de l’Homme “Nelson Mandela”

16/07/2024

Le président du Conseil des droits de l’Homme (CDH), Omar Zniber, a ouvert, lundi à Genève, le 16e Concours mondial de procès simulé des droits de l’Homme "Nelson Mandela".



Dans une déclaration de circonstance, M. Zniber, également ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, a souligné l’importance de ce concours pour forger l’esprit de critique constructive, l’échange et le partage de valeurs, avec pour objectif de renouveler l’engagement de tout un chacun envers les droits de l’Homme.



"Je souhaite sincèrement que ce concours de plaidoirie constitue une expérience de développement professionnel importante et qu'il fasse de vous des avocats et des juristes plus efficaces", a-t-il dit à l’adresse des participants au concours.



Selon M. Zniber, cette compétition doit être considérée comme une grande occasion de "renouveler notre engagement individuel et collectif à travailler sans relâche à la construction d'un monde où chaque vie humaine a la même valeur, quoi qu'il arrive et quel qu'en soit le prix".

Et de préciser que le concours de plaidoirie répond à cet appel à l'action en formant les juristes et les défenseurs des droits de l'Homme de demain aux compétences importantes dont ils auront besoin pour se lever et défendre les droits de l'Homme pour tous.



"J'espère que votre participation à ce concours de plaidoirie vous incitera à prendre des mesures pour répondre aux questions urgentes d'aujourd'hui en matière de droits de l'Homme, tant au niveau national qu'aux niveaux régional et international", a poursuivi le diplomate.



M. Zniber a mis l’accent sur le précieux apport des participants au 16e concours mondial de procès simulé des droits de l’Homme "Nelson Mandela", en tant que défenseurs et futurs leaders dans le domaine des droits de l'Homme.



"Votre passion et votre dévouement sont une source d'inspiration. Le Conseil des droits de l'Homme compte sur des personnes comme vous pour poursuivre son travail de promotion du respect universel de la protection de tous les droits de l'Homme et de toutes les libertés fondamentales pour tous, et pour faire face aux situations de violation des droits de l'Homme", a-t-il dit.



M. Zniber a également mis en exergue la contribution historique de Nelson Mandela, figure emblématique de promotion et de défense des droits de l’Homme, dont la vie a été empreinte de lutte contre la discrimination.



Le Concours mondial de procès simulé des droits de l’Homme "Nelson Mandela" est organisé conjointement par le Centre pour les droits de l'Homme de la faculté de droit de l'université de Pretoria, l'Académie des droits de l'Homme et du droit humanitaire de l'American University et le Secrétariat des États du Commonwealth, en collaboration avec le Service du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies, au sein du Haut-Commissariat aux droits de l'Homme.



Le concours annuel réunit des étudiants en droit à Genève pour plaider une affaire hypothétique relative aux droits de l’Homme.