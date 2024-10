Omar Zniber : Le Maroc, un ardent défenseur des questions des droits de l’Homme à l’échelle mondiale

18/10/2024

Le Maroc est unardent défenseur des questions des droits de l’Homme à l’échelle mondiale, en s’appuyant sur le multilatéralisme, a affirmé mercredi à Marrakech le représentant permanent du Royaume auprès de l'Office de l'ONU à Genève, et président en exercice du Conseil des droits de l'Homme (CDH), Omar Zniber.



Cet engagement fort s’est traduit notamment par la présidence marocaine du CDH de l'ONU au titre de l'année en cours, a souligné M. Zniber à l’ouverture de la 10ème édition du Dialogue de Glion sur les droits de l’Homme, rappelant que le Maroc avait organisé en décembre 2022 le premier séminaire international des mécanismes nationaux de mise en œuvre, de reporting et de suivi (NMIRFS), dont les travaux ont été couronnés par l’adoption de la "Déclaration de Marrakech".



Ce séminaire a permis l’émergence de l’idée de création d’un réseau international des NMIRFS, une initiative portée par le Maroc, le Paraguay et le Portugal, avec pour finalité d’institutionnaliser la coopération, les partenariats, le dialogue et l’échange de bonnes pratiques, et de soutenir les pays dans la mise en place de leurs propres mécanismes nationaux selon leurs réalités et priorités nationales.



L'ambassadeur s’est réjoui du lancement de ce réseau dans le cadre de la Déclaration d’Asunción en mai 2024, relevant que c’est dans cette optique que la présidence du CDH a bien voulu consacrer les débats lors de ce "Glion X" à la transformation des normes universelles en réalité locale, à travers les NMIRFS.



Et d’ajouter que cette édition du Dialogue de Glion sera marquée par un débat responsable et constructif autour de l’importance des NMRIFS et la grande valeur ajoutée que ces mécanismes représentent pour tous les Etats et toutes les parties prenantes.



Après avoir souligné l’importance et la pertinence des mécanismes de mise en œuvre, de reporting et de suivi pour les écosystèmes internationaux et nationaux des droits de l’Homme, M. Zniber a mis en avant la capacité de ces mécanismes de devenir des éléments clés des systèmes nationaux de protection des droits humains, en traduisant les normes et pratiques internationales et régionales des droits de l’Homme au niveau national et en agissant comme passerelles entre le système multilatéral et la réalité locale.