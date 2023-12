Omar Zniber : Le Maroc poursuivra la mise en œuvre de la politique d'inclusion des réfugiés

17/12/2023

Le Maroc a réitéré, jeudi à Genève, son engagement à poursuivre la politique de la pleine inclusion des réfugiés, notamment dans les systèmes éducatif et sanitaire.



Dans une déclaration au nom du Royaume, lors du 2ème Forum mondial sur les réfugiés, l'ambassadeur, représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, a indiqué que cette tendance émane de la vision Royale qui a toujours fait de l’action humanitaire et de la solidarité internationale un pilier central des politiques intérieure et extérieure du Maroc.



Le Maroc, a-t-il dit, continue de mettre en œuvre une approche et partenariale consacrée, qui a permis de multiplier les réalisations et de développer de bonnes pratiques, ajoutant qu’il s’agit d’une approche "humaniste", fondée sur une stratégie d’asile et d’immigration menée avec détermination depuis 2014.



L'ambassadeur a passé en revue un certain nombre d’acquis réalisés grâce à la mise en place d'un système éducatif d’intégration des enfants issus de familles immigrées, demandeuses d'asile et réfugiées, l’intégration des migrants et des réfugiés dans toutes les enquêtes nationales statistiques et l’incitation des employeurs à recruter les migrants et les réfugiés, à travers une procédure simplifiée favorisant leur intégration dans la société marocaine.



M. Zniber a réitéré l’engagement du Maroc à poursuivre sa contribution à l’effort mondial en matière de protection et d’assistance aux réfugiés, par une série d’actions prioritaires comprenant une contribution financière supplémentaire aux opérations du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) dédiées à la détermination du statut de réfugié, à l’enregistrement et à la documentation.



Ces actions, a-t-il ajouté, portent également sur la mise en œuvre du référentiel de procédures de la "Gestion humanisée des frontières" et du principe du non-refoulement, l’intégration complète des réfugiés dans les programmes nationaux de santé publique, l’intégration des enfants dans le système éducatif national et la simplification des procédures d’intégration des réfugiés sur le marché du travail.



Le Maroc continuera de plaider pour une meilleure réponse internationale pour prévenir, protéger et apporter assistance aux personnes déplacées de force des suites des effets des changements climatiques, a poursuivi M. Zniber, faisant part de la volonté du Royaume de renforcer son partenariat fructueux avec le HCR.



Le 2ème Forum mondial sur les réfugiés, qui connaît la participation d’une délégation marocaine représentant plusieurs secteurs concernés, vise à soutenir la mise en œuvre pratique des objectifs énoncés dans le Pacte mondial sur les réfugiés.



Il s'agit notamment de réduire la pression sur les pays d'accueil, renforcer l'indépendance des réfugiés, élargir la portée des solutions proposées par les pays tiers et améliorer les conditions de vie dans les pays d'origine, afin de faciliter un retour sûr et digne.