Omar Zniber : La Retraite du CDH témoigne de l'engagement du Maroc dans la diplomatie multilatérale pour la promotion des droits de l'Homme

25/11/2024

La Retraite du Conseil des droits de l'homme de l'ONU (CDH) est une étape essentielle qui témoigne de l'engagement du Maroc dans la diplomatie multilatérale, qui se veut une diplomatie responsable, active et tournée vers l'avenir pour la promotion des droits de l'Homme, a affirmé, vendredi à Rabat, le président du Conseil, l’ambassadeur Omar Zniber.



Dans une déclaration à la presse, en marge de la Retraite du CDH qui se tient les 21 et 22 courant, M. Zniber a souligné que cette retraite est un point marquant qui reflète la considération dont jouit le Maroc, qui a mis en place une politique visionnaire dans le domaine des droits de l'Homme, telle que voulue par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Dans ce sens, il a précisé que les réformes menées au Royaume, qui ont donné leurs fruits, sont un exemple à suivre, mettant l'accent sur la contribution agissante du Maroc à tous les processus inhérents aux questions des droits de l'Homme dans leur globalité à l’échelle internationale.



"Le haut-commissaire aux droits de l'Homme, également présent ici, en tant que premier responsable des questions des droits de l'Homme au niveau onusien, n'a pas manqué de féliciter le Maroc pour cette implication forte au sein de la communauté internationale et au sein des Nations unies" pour la promotion et la protection des droits de l'Homme, a-t-il dit.



Rappelant que cette Retraite s'intéresse à des aspects fondamentaux de l'action et des missions du CDH, M. Zniber a indiqué que l'objectif est de faire du Conseil "un organe adapté aux réalités du monde telles qu'elles sont aujourd'hui, un organe qui peut s'acquitter de sa tâche, celle de promouvoir le respect des droits de l'Homme".



Et d'ajouter que les initiatives qui ont été prises cette année par la présidence marocaine du CDH ont été nombreuses et variées, ayant suscité des discussions extrêmement importantes et des débats fructueux sur des sujets tels que l'impact des changements climatiques, la sécurité sanitaire, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et l'égalité des genres. "Nous espérons donc à travers cette retraite aller de l'avant et faire du bilan de la présidence marocaine du Conseil des droits de l'Homme, un bilan très éloquent", a ajouté M. Zniber.



La retraite du Conseil des Droits de l'Homme des Nations unies, qui se tient à l’initiative de la Présidence marocaine du CDH, se veut un conclave de réflexion et d’échange sur l’état et le devenir du Conseil.



Cette réunion a pour objectif de débattre des principaux défis et enjeux auxquels la communauté internationale est confrontée dans les domaines de la promotion et de la protection des droits de l’Homme, et d’explorer les voies de la réforme du CDH, organe central de l’ONU dans le domaine des droits de l’Homme.



Cette retraite connait la participation d’ambassadeurs représentants permanents des États membres du CDH, des coordonnateurs des groupes régionaux et politiques des Nations unies, de la Présidente du Comité de coordination des procédures spéciales et des ONGs parties prenantes des travaux du CDH.